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Erbulut Cimnastik Kulübü, yılsonu gösterisi yaptı

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Erbulut Cimnastik Kulübü, yılsonu gösterisi yaptı
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı ErbulutCimnastik Kulübü, 1. Yılsonu Gösterisi organize etti.
Near East Bank ana sponsorluğunda, Togay Menekşeli’nin sunumuyla gerçekleştirilen ErbulutCimnastik Kulübü 1. Yılsonu Gösterisi, Yakın Doğu Üniversitesi AKM’de gerçekleştirildi. Oldukça kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği cimnastik gösterileri Şampiyon Melekler Takımımız anısına yapıldı.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğimize de katkının yapılacağı 1. Yılsonu Gösterisinde anlamlı koreografiler izlenirken, gösteride hüzün, sevinç, mutluluk ve gurur bir arada yaşandı.
ErbulutCimnastik Kulübü’nün 1. Yılsonu Gösterisini KKTC Cimnastik Federasyonuna başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izlediler.
 
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