CMC’de Gaziveren Cup Golf Turnuvası Şampiyonu John Taylor

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 19 Mart Pazar gün gerçekleşen Gaziveren Cup Golf Turnuvası Şampiyonu 33 Puan ile John Taylor oldu. Stableford formatında 18 delik ve course handicapın %95’i baz alınarak, ağır bir saha ve zaman zaman hafif yağmur altında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen turnuvada birbirine yakın skorlar elde edildi. Turnuvada 32 Puan ile Steve Neufeld ikinciliği elde ederken, 31 Puan ile Karl Crosby de turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuva sonrası, CMC Golf Kulübü Kaptanı Hasan İlkay tarafından kazananların ödülleri takdim edildi. CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 26 Mart Pazar gün, Mart Kulüp Yarışması Monthly Medal yer alacak.



