Hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısına tepki olarak genel greve giden sendikalar, Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclis’i önünde eylem gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde toplanan binlerce eylemci Meclis’e yürüdü.

Eylem sırasında polis barikatı aşıldı, ardından polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Eylemciler, Meclis Genel Kurulu girişinde durdurulabildi. Bölgeye takviye ekipler ve Özel Harekat sevk edildi.

Müdahale sırasında hem eylemciler hem de polisler biber gazından etkilendi. Bazı eylemciler gazdan etkilenen polislere yardım etti. Arbede sırasında bir gazeteci yaralandı, taş isabet eden bazı polisler tedavi altına alındı.

Sendikalar grevin sonuç alınıncaya kadar süreceğini vurgularken, hükümet yasa tasarısını geçirmekte kararlı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve tüm vekiller sendikaların mücadelesine destek vererek eylemde yer aldı.

Fotoğraflar: Doğan SAMER