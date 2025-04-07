HAKSEN Başkanı Salih Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, ülkede uzun bir süredir okul çağındaki çocukların türban takması ile ilgili suni bir gündem yaratıldığını ifade ederek, okulların laik ve eşit ortamının bozulmaya çalışıldığını savundu. Erşangil, “Toplumda neredeyse her kesimin karşı çıktığı bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için mevcut iktidarın büyük bir çaba harcaması bize göre çok manidardır” dedi.

Okullarda kıyafet tüzüğü varken bunun değiştirilmesi için çabalamakla, tüm çocukların eğitim hakkının ellerinden alındığını savunan Erşangil, “Oysa yapılması gereken tüm çocukların kendi özgür düşüncelerinin gelişmesine katkı sağlanmasıdır. Okulların esas fonksiyonu budur” ifadelerini kullandı.

Özgürlükler kisvesi altında, çocuklara dayatmalar yapıldığını ileri sürerek, bunu “kabul edilemez” olarak niteleyen Erşangil, öğretmenlerin çocukların laik, eşit ve bilimsel eğitim hakkını savunarak başlattığını belirttiği mücadelenin bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

“HAKSEN olarak bizler de bu mücadelede öğretmenlerimizin yanında olacağız” diyen Erşangil, tüm halka, yarın saat 18.00’de Citroen ışıklarında toplanma çağrısı yaptı.