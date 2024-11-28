LTB’den yapılan yazılı açıklamada, 21 kilometre, 10 kilometre ve 4 kilometrelik Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olmak üzere 4 kategoriden oluşan maratonda görevli Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerine eğitimi KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi ve Bilgi İşlem Sorumlusu Hasan Başaranel tarafından verildiği belirtildi.

Başaranel, eğitim programı kapsamında maratonda görev alacak öğrencilere kurallar, görev yerleri ve görev dağılımıyla ilgili eğitim verildiğini kaydetti. Eğitimin oldukça faydalı geçtiğini belirten Başaranel, her yıl olduğu gibi bu yıl da maraton için en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Yine yüksek katılımlı bir maraton olacağına inanç belirten Başaranel, herkesi Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlara destek olmak için maratona katılmaya davet etti.

-Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Elite Hospital ile iş birliği

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği üyesi 10 fizyoterapist, maraton öncesi ve sonrasında koruyucu fizyoterapi yöntemleri ve sakatlıklar olması durumunda spor fizyoterapisi uygulaması için maraton başlangıç alanında olacak.

Açıklamada, Maraton sırasında ayrıca, Sağlık sponsoru Elite Hospital’a ait bir ambulansın olası acil durumlara müdahale için hazır olarak alanda olacağı kaydedildi.

-Çipli sistem ile elektronik ölçüm

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez IAAF ve AIMS tarafından uluslararası olarak onaylanmış maraton olan Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl da yarışmacıların parkur derecelerini belirlemek için uluslararası atletizm yarışmalarında kullanılan çip sistemi yine devrede olacak.

Çipli sistem sayesinde elektronik ölçüm sistemleri, yerdeki halı antenler vasıtasıyla, üzerinden geçen her çipin verisini algılayarak zamanın saniyenin yüzde 1 hassasiyetini veriyor.

Bu teknoloji, sadece başlangıç ve bitiş konumundaki zamanlamayı vermekle kalmayıp, mobil teknolojiler vasıtasıyla ihtiyaç duyulan her ara mesafede de dereceleri anında ana sonuç tasnif merkezine ulaştırabilme kabiliyetine sahip.