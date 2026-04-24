Cumhurbaşkanlığı müsteşarı Mehmet Dana ile Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau önceki gün bir buçuk saatlik bir görüşme yaptı.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “İki Müzakereciden Güven Yaratıcı Önlemlerle İlgili Olarak Yavaş Ama İstikrarlı Adımlar- Tüm Gözler Guterres’te” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Dana ile Menelau’nun masada yer alan güven artırıcı konulardan bazıları üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini yazdı.

Öte yandan liderlerin bir sonraki görüşmeleriyle ilgili tarihin henüz belirlenmediğini kaydeden gazete, “kaynaklarına” dayanarak liderlerin yakın bir gelecekte görüşmeye niyetli olduklarına ancak 6 Nisan’da yapılan bir önceki görüşmelerinde ilan edildiği üzere Nisan ayı içerisinde bir görüşme yapılıp yapılmayacağının kesin olmadığına işaret etti.

Gazete Dana ile Menelau’nun önceki günkü görüşmelerinin olumlu ilerlediğini ve teknik niteliğe sahip bir miktar güven yaratıcı önlemi tamamlayıp, liderlerin bir sonraki görüşmesinde onaya sunmalarının beklendiğini de belirtti.

Haberde yeni geçiş noktalarının açılmasıyla ilgili kapsamlı tartışmalar yapılmasına rağmen, şimdilik bu hususta esaslı bir atılım olacağının görülmediği de belirtildi.

Gazete haberinin devamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda bazı somut ilerlemeler yaşandığına dair Kıbrıs Türk basınına yaptığı açıklamaya da yer verdi.