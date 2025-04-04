Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yavuz Çıkarma Plajı ve Özgürlük Milli Parkı bölgelerinin açık hava müzesine dönüştürülme projesinin devam ettiğini açıkladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, son günlerde basında yer alan iddialara karşı toplumu doğru bilgilendirmek amacıyla cevap vermenin gerekliliğinin doğduğu kaydedildi.

Açıklamada, Yavuz Çıkarma Plajı ve Özgürlük Milli Parkı’nın tarihe yakışır bir açık hava müzesi haline dönüştürülmesi kapsamında başlatılan çalışmaların Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın koordineli çalışmalarıyla kararlılıkla ilerlediği belirtildi.

Bu süreçte, plaj alanının yönetimi ve inşaat izinleri konusunda Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin onay mercii olmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölgenin mevcut tarihi dokusuna ve manevi ruhuna aykırı şekilde bulunan mevcut tesis ve diğer yapıların bölgeden tahliyesinin sağlanmasını önlemek amacıyla da ilgili tüm makamlara gerekli uyarı ve yazılar iletilmiştir.

Gerçeğin bilinmesi üzerine öne sürülen asılsız iddiaların, toplumumuz tarafından doğru bir şekilde anlaşıldığından eminiz. Bu iddialar, yalnızca ülke gündemini meşgul etmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumu da yanlış yönlendirmektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, kültürel değerlerimizi koruma amacıyla başlatılan proje kararlılıkla sürdürülecektir.”