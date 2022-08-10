Yüze Buz Uygulamanın Öne Çıkan 4 Faydası

Malum yazın en çok istediğimiz şey biraz serinlik. Bunun için yeri geldiğinde klimalardan destek alıyor ya da serinletici içecekler tercih ediyoruz ki bu aşamada da devreye buz ihtiyacı giriyor. Peki, buz bundan farklı amaçlarla da kullanılamaz mı? Hepimizin buzdolabında yeri olan bu küçük küpler, söz konusu cilt bakımı olduğunda başarılı etkilere sahip.

Ünlülerin bakım uzmanlığını yapan ve ardından kendi markasını kuran Ole Henriksen, Vogue’a verdiği bir röportajda tedavilerine buz küplerini de dahil ettiğini belirtirken, sonuçları artırmak için kuşburnu tohumunu ve yeşil çayı demleyip buz haline getirerek de cilde uygulanabileceğini söylüyor. Henriksen’ın önerisi ise bir buz küpünü ince bir pamuklu mendile sarmak ve cilde masaj yapmak. Hazırlaması ve uygulaması gayet basit olan bu yöntem ne işe yarıyor diye soracak olursanız, cevabı aşağıdaki 4 başlık altında gizli.

Sağlıklı bir ışıltı

Hepimiz canlı ve parlak görünümlü bir cilde sahip olmak isteriz. Tabii bunun için kullanılan ürünler, beslenme rutini ve düzenli olarak yaptırılan işlemler de önemli. Ancak daireler halinde yüzünüze buz uygulamak, kan dolaşımını artıracağından cildin daha canlı hale gelmesine zemin hazırlayabilme gücüne sahip.

Gözeneklerde azalma

Eğer gözenek problemi yaşıyorsanız, bu noktada buz küplerinden destek alabilirsiniz. Zira genişlemiş gözeneklerin görünümünü en aza indiriyor ve aknenin arkasındaki en büyük suçlulardan, aşırı sebum üretimini de azaltıyor.

Yaşlanma belirtilerine önlem

Cildinize düzenli olarak buz küpleri sürmek, yaşlanma belirtilerini azaltmak ve önlemek için harika bir yol. Çünkü cildi sıkılaştırmaya önemli ölçüde yardımcı oluyor.

Göz şişliklerine elveda

Nasıl ki vücudumuzun herhangi bir yerinde zedelenme olduğunda şişmemesi için buz uyguluyorsak, benzer mantıkla gözlerdeki şişliklerin inmesi için de aynı işlemi uygulayabiliriz. Sabahları birkaç dakika hafif basınçla göz altı torbalarınızı böylelikle azaltabilirsiniz.

Yüze buz uygulamak için püf noktaları

- Buz kabının temiz olmasına özen gösterin.

- Buz uygulamadan önce yüzünüzü temizleyin.

- Buzla cildiniz arasında ince mendil gibi bir bariyer olmasına dikkat edin.

- Buzu cildinizde çok uzun süre tutmaktan kaçının. Uzun süre maruz bırakmak, cildin yanmasına neden olabilir.