Yüze Buz Uygulamanın Öne Çıkan 4 Faydası

Ünlülerin bakım uzmanlığını yapan ve ardından kendi markasını kuran Ole Henriksen, Vogue’a verdiği bir röportajda tedavilerine buz küplerini de dahil ettiğini belirtirken, sonuçları artırmak için kuşburnu tohumunu ve yeşil çayı demleyip buz haline getirerek de cilde uygulanabileceğini söylüyor. Henriksen’ın önerisi ise bir buz küpünü ince bir pamuklu mendile sarmak ve cilde masaj yapmak. Hazırlaması ve uygulaması gayet basit olan bu yöntem ne işe yarıyor diye soracak olursanız, cevabı aşağıdaki 4 başlık altında gizli.
Sağlıklı bir ışıltı
Hepimiz canlı ve parlak görünümlü bir cilde sahip olmak isteriz. Tabii bunun için kullanılan ürünler, beslenme rutini ve düzenli olarak yaptırılan işlemler de önemli. Ancak daireler halinde yüzünüze buz uygulamak, kan dolaşımını artıracağından cildin daha canlı hale gelmesine zemin hazırlayabilme gücüne sahip.
Gözeneklerde azalma
Eğer gözenek problemi yaşıyorsanız, bu noktada buz küplerinden destek alabilirsiniz. Zira genişlemiş gözeneklerin görünümünü en aza indiriyor ve aknenin arkasındaki en büyük suçlulardan, aşırı sebum üretimini de azaltıyor.
Yaşlanma belirtilerine önlem
Cildinize düzenli olarak buz küpleri sürmek, yaşlanma belirtilerini azaltmak ve önlemek için harika bir yol. Çünkü cildi sıkılaştırmaya önemli ölçüde yardımcı oluyor.
Göz şişliklerine elveda
Nasıl ki vücudumuzun herhangi bir yerinde zedelenme olduğunda şişmemesi için buz uyguluyorsak, benzer mantıkla gözlerdeki şişliklerin inmesi için de aynı işlemi uygulayabiliriz. Sabahları birkaç dakika hafif basınçla göz altı torbalarınızı böylelikle azaltabilirsiniz.
Yüze buz uygulamak için püf noktaları
- Buz kabının temiz olmasına özen gösterin.
- Buz uygulamadan önce yüzünüzü temizleyin.
- Buzla cildiniz arasında ince mendil gibi bir bariyer olmasına dikkat edin.
- Buzu cildinizde çok uzun süre tutmaktan kaçının. Uzun süre maruz bırakmak, cildin yanmasına neden olabilir.