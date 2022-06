Yüz Yogası Nasıl Yapılır?

Faydaları nelerdir? Her yaşın bir güzelliği olabilir ancak kırışıklıklar ve cilt sarkmaları can sıkıcı olabilir. Yüz yogası bizi bu can sıkıcı durumundan kurtarabilir.





İnsan göründüğü yaşta mıdır yoksa olduğu yaşta mıdır? Bizce göründüğü! Peki ya yaş aldıkça hala genç görünmemiz mümkün desek? Doğal yöntemlerle evde kendiniz uygulayabileceğiniz yüz yogası ile cildinizdeki kırışıklıkları, sarkmaları azaltabilirsiniz.





Yüz yogasının faydaları nelerdir? Tıpkı vücudumuz gibi, yüzümüzde de kaslar vardır ve bu kaslar aktif olduğu ölçüde, yüzümüz genç ve diri bir görünüme sahip olur. Yüz yogası, yüz bölgesinde seneler içerisinde oluşan kırışıklıkları ve hareketsiz kalarak oluşan sarkmaları önlemek amacıyla geliştirilmiş tamamen doğal yüz egzersizleridir. Yüz yogası ile birlikte ciltteki kan dolaşımı ve oksijeni arttırarak kendi yaş aralığımızın en doğal ve en dinç haline kavuşmayı hedefleriz.

Yüz yogası haftada kaç kere yapılmalı? Başlangıç, orta ve ileri seviye olarak düşünebiliriz. Başlangıç seviye dersi haftada 3 gün, 2 ay süreyle yapıldıktan sonra yavaş yavaş orta ve ileri seviyeye geçerek devam edersek çok güzel sonuçlar alıyoruz. Aynı zamanda yüz yogası, yüz masajı ile birlikte yapılırsa cildin kalitesini de artırıp sarkmaları, kırışıklıkları daha çabuk toparlamamız mümkün oluyor.







Yüz yogası düzenli yapıldığında ne kadardan sonuç verir? Etkileri kişiden kişiye göre; hayat tarzı, beslenmesi, uyku düzeniyle birlikte pozları düzenli aksatmadan yapmasına göre değişir. Sağlıklı beslenen, uyku düzenini dikkat eden birisi için ortalama 2 ay içerisinde gözle görünür sonuçlar elde etmek mümkün. Ne gibi değişiklikler olur? Kırışıklıkların ve sarkmaların toparlanması ile birlikte yani doğal olarak bir gençleşmenin yanı sıra, yüzümüzdeki akupunktur noktalarına da baskı yaptığımız için dışarıdan içeriye organlara dokunduğumuz alternatif bir rahatlama yöntemidir.



ÖR: Botox etkisi için yüz yogası Göz kapağı düşüklüğü ve kaz ayakları için kolay ve etkili bir poz. İşaret parmaklarınızı kaşlarınızın bittiği yere yerleştirin. Baş parmaklarınızı da elmacık kemiğinizin bitiş

noktasına yerleştirin. Bu şekilde göz etrafınızı hafif bir şekilde yukarı ve aşağıya doğru hareket ettirin. Burundan alıp, burundan verdiğiniz 10 nefesi içinizden sayarak bu şekilde bekleyin.