Bildiğimiz ve belki de birçoğumuzun aslında bilmediği gibi, yüz masajı cilt bakımında önemli bir yer tutar. Gerek cildi zinde ve genç tutmak, kırışıklık önlemek; gerek daha diri ve canlı gözükmesini sağlamak için yüz masajı yapmak oldukça önemlidir.





Doğru şekilde yapılan iyi bir yüz masajı kırk tane botoksa bedeldir. Peki nasıl yapılır yüz masajı? İçeriğimize göz at, yüz masajı ile genç kal!

Yüz masajı yapmanın temel amacı kan dolaşımını hızlandırmaktır. Kan dolaşımını doğru şekilde hızlandırmak en temelinde hücreleri uyararak yenilenmelerine yardımcı olur, bu da aslında bir çok cilt probleminin devasıdır. Hücre yenilenmesi akne oluşumlarını, kırışıklıkları önler ve yüzde biriken ödemin de atılmasına yardımcı olur. Cilde canlı ve sağlıklı bir pembelik görüntüsü katar.

Elbette görünür faydalarının yanında bir de mental faydaları vardır. Masaj sıklıkla vücudu doğru tekniklerle uyararak zihinsel bir rahatlama yaratmayı da hedefler. Yüz kaslarını gevşetmek rahatlamaya ve stresi azaltmaya da yardımcı olur.

Yüz masajı yaparken bilinmesi gereken teknik tüyolara gelmeden önce ne gibi masaj aletlerine gerek olacağını bilmekte fayda var. Son zamanlarda popüler olan doğal taşlı jade roller yüz masaj aletleri hepimizin rahatca edinebileceği etkisi büyük aletlerden biri. İşi daha da ciddiye alanlar için elektronik yüz masaj aletlerine kadar çok seçenek var.

Yüz masajı ayrıca çok sorunlu ciltlere önerilmez, sedef hastalığı ya da yoğun akne problemi vb. durumlarda tedavi olarak kullanılmaz.

Yüz masajının ne olduğundan yeterince söz ettiğimize göre, gelelim nasıl yapılacağına!





Yanak Masajı

Yanak masajının aşağıdan yukarı doğru uygulanması gerekiyor. Parmaklarınızı elmacık kemiklerinden başlayarak kulaklara yukarı doğru hareket etmeli. En az iki parmak kullanılarak, mümkün olduğunca çok parmakla uygulanmalı. Hemen hemen her harekette olacağı gibi en az 5 defa tekrarlanmalı ve orta bir hızda uygulanmalıdır.

Alın Masajı

Alın masajının yönü kaştan başlayarak saç diplerine doğru olmalı. Tüm parmaklar kullanılarak yapılması gerekir.

Kaş Masajı

İşaret ve baş parmaklarıyla uygulanan kaş masajı yine en az 5 defa tekrarlanmalı. İki parmak kaşların altına ve üstüne gelecek şekilde yerleştirilmeli. Parmakları kaşların ucuna doğru kaydırarak uygulanır.





Elmacık Kemiği Masajı

İşaret ve orta parmaklar genelde olmak üzere iki parmak kullanılarak uygulanır. Bu bölgeye farklı olarak sadece yukarı doğru değil dairesel hareketlerle de masaj uygulanır.





Göz Masajı

Gözlerimiz yüzümüzün kırışmaya en müsait yerlerinden biridir. Bu sebeple daha fazla tekrar uygulanmalıdır. En az 15 kez parmaklar burnun üst kısmına yerleştirilip şakaklara doğru daireler çizerek hareket ettirilmelidir.





Çene Masajı

İşaret ve baş parmakları kullanılarak yapılan bu masaj çeneden başlayarak kulaklara doğru ilerlemelidir. En az 5 kere tekrar edilmeli ve yukarıdan aşağı olmalıdır.





Ağız Kenarı Masajı

Ağız kenarlarımız sık sık mimik kullandığımız ve kırışmaya meyilli öbür yerlerden biridir. İşaret ve orta parmaklarınızı ağızınızın kenarlarına yerleştirip sakince parmakları kulaklara doğru hareket ettirmek gerekir. 10 tekrar bu bölge için uygun olacaktır.





Boyun Masajı

Boyun bölgesi belki de rahatlama etkisini masaj ile en çok hissettirecek bölgelerden biridir. Günün stres ve yorgunluğunu atmaya etki eder. Parmaklarınızı boynunuzun altına yerleştirerek yukarı doğru hareket ettirin. 10-15 tekrar yeterlidir.