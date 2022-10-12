Yüz Hatlarınızı Ortaya Çıkaracak 7 Farklı Saç Modeli

Yüz hatlarınızı ortaya çıkarmak için zorlu estetik operasyonlar geçirmenize gerek yok. Doğru saç modelini tercih etmeniz yeterli!

Her insanın birbirinden farklı fiziksel özellikleri var. Elbette herkesin yüz şekli de benzersiz. Küçük gözler, büyük burunlar, uzun veya yuvarlak yüzler… Her insan, kendi özel karakteristik yüz yapısına sahip. Yine de karakteristik yüz hatlarından hoşlanmayan bazı insanlar, kendi yüz hatlarını değiştirmek için fazlasıyla çaba harcıyor. Ancak yüz hatlarınızda herhangi bir değişiklik yapmak için, korkutucu estetik operasyonlar geçirmenize gerek yok. Yalnızca yapmak istediğiniz değişikliğe uygun bir saç modeli bile bambaşka bir görünüm kazanmanıza yardımcı olabilir! İşte, 7 farklı yüz tipi için 7 farklı saç modeli…

1. Karakteristik bir çene yapınız varsa uzun saç modellerini tercih edin

Özellikle de bukleli, katmanlı ve yüzünüzü çevreleyen saç modelleri ile dikkatleri çenenize değil, saçlarınıza çekmeyi başarabilirsiniz.

2. Burnunuzun büyük olduğunu düşünüyorsanız, yüzünüzü geniş gösteren saç modellerini deneyebilirsiniz

Böylece burnunuz, olduğundan daha küçük görünecektir. Ayrıca dağınık topuz modelleri de etkili bir çözüm olabilir. Kısa ve düz saç kesimlerinden ise uzak durmanızda fayda var.

3. Büyük alınlar için en ideal saç modeli: kâkül

Ayrıca bazı stilistler, büyük alınlı kişilere hacimli ve yumuşak katmanlı saç modellerini de tavsiye ediyor.

4. Gözleriniz küçükse kısa saçlar size çok yakışacak

Öte yandan alnınızı ve gözlerinizi tamamen kapatmamak kaydıyla kâkül bırakmayı da düşünebilirsiniz. Son dönemde popüler hale gelen pixie saç kesimi de gözlerinizin güzelliğini ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

5. Balyaj uygulaması daha oval bir yüz hattına kavuşmanıza yardımcı olur

Bununla birlikte, dalgalı ve hacimli saçlar da yuvarlak hatlarınızı ortaya çıkartacaktır.

6. İnce ve dikdörtgen yüzünüz varsa uzun saç modellerinden uzak durun

Çoğu zaman ince yüz hatlarına sahip kişilerin çeneleri, burunları ve boyunları normalden daha belirgindir. Bu nedenle düz ve uzun saç modelleri yüzünüzün olduğundan da daha uzun görünmesine neden olabilir. Bu tarz saç modelleri yerine kısa, asimetrik ve hacimli saç modellerini tercih edebilirsiniz.

7. Büyük kulakları kapatmak hiç de zor değil

Yine de hem kulaklarınızı kapatacak hem de yüz yapınıza uygun bir saç modeli tercih etmek zorlayıcı olabilir. Fazla uzun olmayan, dolgun ve hacimli saçlar kulaklarınızı kapatırken yüzünüzü de belirgin hale getirebilir. Bunun için bob kesim ismi verilen saç modellerini rahatlıkla tercih edebilirsiniz.