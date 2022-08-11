Yazın Yıpranan Tırnaklar için Bakım İpuçları

Yaz ayları, optimist enerjisi ve tatil destinasyonlarıyla keyifli bir dönem olsa da çevresel şartlar sebebiyle cildinize pek de nazik davranmıyor. Sıcak iklimle birlikte daha sık duş almanız; deniz, havuz suyu ve kumun yıpratıcı etkisi cildinizin yanında tırnak ve kütiküllerin de hasar görmesine sebep oluyor. Su çekmeye meyilli olan tırnaklar deniz, havuz ve duş seansı sonrasında adeta bir süngere dönüşüyor ve içeri giren su tırnak hücrelerindeki bağların zayıflamasına sebep oluyor.

Kısa süreli bir ferahlamanın sonucunda ortaya çıkan nem kaybı tırnak ve kütiküllerin yıpranmasına yol açıyor. Kuruyan kütiküller bakımsız bir görünüme ve şeytan tırnaklarına sebep olurken su kaybeden ve bağı zayıflayan tırnaklarsa soyulmaya, kolayca kırılmaya ve incelmeye meyilli oluyor. Sezonun sert şartlarına karşı tırnaklarınızı korumanız için birkaç bakım ipucunu bir araya getirdik. Nuxe 1/5 Nem Desteği Kuruyan tırnaklar demişken tabi ki ilk bakım önerisi yanınızda bir nemlendirici taşımanız. Kütikülleri ve tırnakları duştan, denizden veya havuzdan çıktıktan sonra koruyucu ve besleyici bir formülle desteklemeniz, onları sezonun yıpratıcı etkilerine karşı daha dayanıklı bir hale getirir.

2/5 Yağ Bakımı Besleyici yağlar tırnakların sağlıklı uzaması ve güçlenmesi, kütiküllerin ihtiyacı olan nemi kazanıp yumuşaması için uygulayabileceğiniz konsantre bakımlardan. Eğer çantaya atıp kolayca uygulanabilir bir tasarım arıyorsanız yağ kalemleri de tercih edebileceğiniz ürünler arasında.

OPI

Flormar 3/5 Nemlendirici Baz Ojesiz asla diyenlerdenseniz sizin için de nemi ön plana alan seçenekler mevcut. Ojenizin altına uygulayacağınız nemlendirici bir baz hem ojenin tırnağa daha iyi oturması hem de kurutucu öğelere karşı tırnağın koruma altına alınması için iyi bir yöntem.

4/5 Koruyucu Katman Top coat, yani oje üstüne uygulanan koruyucu son kat sadece ojenizin ömrünü uzatmakla kalmıyor, tırnaklar ve yıpratıcı etmenler arasında bir tampon oluşturarak tırnakların plaj keyfinizden en az hasarla ayrılmasını sağlıyor.

Essie

Sephora 5/5 Yoğun Maske El ve tırnak bakımınız için biraz daha vaktiniz varsa yoğun nem yükleyen ve besleyici içeriklerle tırnaklara destek olan el maskeleri S.O.S. sinyalleri veren tınaklarınızın kurtarıcısı olabilir. Eldiven formlu bu pratik ürünleri dizi keyfi yaparken takıp dakikaların hızlıca akmasını sağlayabilir ya da maskenin içeriğinde aşındırıcı bir bileşen yoksa üstüne eldiven giyerek uyku esnasında üründen tam verim alabilirsiniz.