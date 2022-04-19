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Yaza Doğru: 7 Adımda Vücut Bakım Rehberi

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Mevsim değişikliklerinde cilt bakım rutininizi nasıl değiştiriyorsanız, aynı müdahaleyi vücut bakım ürünlerinize ve uygulamalarınıza da yapmanız gerekiyor. Kışın matlaşan, cansızlaşan teninizi bikini sezonuna hazırlamak için uygulayabileceğiniz bakım adımlarını keşfedin.

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Yaza Doğru: 7 Adımda Vücut Bakım Rehberi



Kuru Fırçalama

Kuru fırçalama tekniğiyle kış ikilimin geride bıraktığı kuru dokudan ve teninizi örten ölü deriden kurtulun, cildinizi pürüzsüzleştirin, kan dolaşımını hızlandırın ve cilt kalitenizi yükseltin.

 

Derinlemesine Temizlik

Hem ölü deriden kurtulmak hem de cildinize ihtiyacı olan canlılığı ve nemi vermek için vücut scrub'ları harika bir seçenek.

Cildi Yenileyin

Özellikle vücut aknelerinden kurtulmak ve tamamen yenilenmiş bir görünümle yaza merhaba demek için kimyasal peeling ürünlerini bakım rutininize dahil edin.


 

Vücut Sıkılaştırıcı

Selülit ve sarkmalarla mücadele etmek için bol su içmek, beslenme alışkanlıklarınıza dikkat etmek ve spor yapmanın yanında bakım ürünleriyle de vücudunuza destek olun. Ekstra etkili bir sonuç için özel masaj hareketleri de uygulayabilirsiniz.

 

Nemlendirici

Kış soğuklarında iyice kuruyan cildinizi özel bir nem programına dahil etmelisiniz. Duştaki su sıcaklığını artık biraz düşürün ve her gün sadece yüzünüze değil vücudunuza da nemlendirici uygulayın.

Yağ Bakımı

Fazla kuru bir ciltten şikayetçiyseniz ya da kendini yenileyen cildinize ekstra destek olmak istiyorsanız cilde hızlıca emilen kuru bakım yağlarından faydalanın.

 

Güneş Kalkanı

Yazlık gardırobunuzla birlikte artık vücudunuz da güneşin zararlı ışınlarına maruz kalacak. Sadece plajda değil, evden çıkarken açıkta kalan her bölgeye güneş koruyucu sürmeyi unutmayın.

 

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