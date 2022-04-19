Yaza Doğru: 7 Adımda Vücut Bakım Rehberi

Mevsim değişikliklerinde cilt bakım rutininizi nasıl değiştiriyorsanız, aynı müdahaleyi vücut bakım ürünlerinize ve uygulamalarınıza da yapmanız gerekiyor. Kışın matlaşan, cansızlaşan teninizi bikini sezonuna hazırlamak için uygulayabileceğiniz bakım adımlarını keşfedin.

Kuru fırçalama tekniğiyle kış ikilimin geride bıraktığı kuru dokudan ve teninizi örten ölü deriden kurtulun, cildinizi pürüzsüzleştirin, kan dolaşımını hızlandırın ve cilt kalitenizi yükseltin.





Hem ölü deriden kurtulmak hem de cildinize ihtiyacı olan canlılığı ve nemi vermek için vücut scrub'ları harika bir seçenek.





Özellikle vücut aknelerinden kurtulmak ve tamamen yenilenmiş bir görünümle yaza merhaba demek için kimyasal peeling ürünlerini bakım rutininize dahil edin.







Selülit ve sarkmalarla mücadele etmek için bol su içmek, beslenme alışkanlıklarınıza dikkat etmek ve spor yapmanın yanında bakım ürünleriyle de vücudunuza destek olun. Ekstra etkili bir sonuç için özel masaj hareketleri de uygulayabilirsiniz.





Kış soğuklarında iyice kuruyan cildinizi özel bir nem programına dahil etmelisiniz. Duştaki su sıcaklığını artık biraz düşürün ve her gün sadece yüzünüze değil vücudunuza da nemlendirici uygulayın.





Fazla kuru bir ciltten şikayetçiyseniz ya da kendini yenileyen cildinize ekstra destek olmak istiyorsanız cilde hızlıca emilen kuru bakım yağlarından faydalanın.





Yazlık gardırobunuzla birlikte artık vücudunuz da güneşin zararlı ışınlarına maruz kalacak. Sadece plajda değil, evden çıkarken açıkta kalan her bölgeye güneş koruyucu sürmeyi unutmayın.



