Yaza Doğru: 7 Adımda Vücut Bakım Rehberi

Kuru Fırçalama
Kuru fırçalama tekniğiyle kış ikilimin geride bıraktığı kuru dokudan ve teninizi örten ölü deriden kurtulun, cildinizi pürüzsüzleştirin, kan dolaşımını hızlandırın ve cilt kalitenizi yükseltin.
Derinlemesine Temizlik
Hem ölü deriden kurtulmak hem de cildinize ihtiyacı olan canlılığı ve nemi vermek için vücut scrub'ları harika bir seçenek.
Cildi Yenileyin
Özellikle vücut aknelerinden kurtulmak ve tamamen yenilenmiş bir görünümle yaza merhaba demek için kimyasal peeling ürünlerini bakım rutininize dahil edin.
Vücut Sıkılaştırıcı
Selülit ve sarkmalarla mücadele etmek için bol su içmek, beslenme alışkanlıklarınıza dikkat etmek ve spor yapmanın yanında bakım ürünleriyle de vücudunuza destek olun. Ekstra etkili bir sonuç için özel masaj hareketleri de uygulayabilirsiniz.
Nemlendirici
Kış soğuklarında iyice kuruyan cildinizi özel bir nem programına dahil etmelisiniz. Duştaki su sıcaklığını artık biraz düşürün ve her gün sadece yüzünüze değil vücudunuza da nemlendirici uygulayın.
Yağ Bakımı
Fazla kuru bir ciltten şikayetçiyseniz ya da kendini yenileyen cildinize ekstra destek olmak istiyorsanız cilde hızlıca emilen kuru bakım yağlarından faydalanın.
Güneş Kalkanı
Yazlık gardırobunuzla birlikte artık vücudunuz da güneşin zararlı ışınlarına maruz kalacak. Sadece plajda değil, evden çıkarken açıkta kalan her bölgeye güneş koruyucu sürmeyi unutmayın.