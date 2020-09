Yaşlanma karşıtı besinler

Doğru beslenin, genç görünün. Bu kadar basit. İşte kırışıklıkları silecek ve daha genç görünmenize yardımcı olacak 7 yaşlanma karşıtı gıda...

En iyi cilt yumuşatıcı: Nar



Bu meyce C vitamini ile doludur ve C vitamini de cildinizi güneşin sebep olduğu kırışıklıklara karşı korumak için birebirdir. New York Tıp Sinai Okulu'nda Dermatoloji alanında yardımcı doçent olan Dr. Debra Jaliman ekliyor: Nar tohumlarının suyu ellagik asit ve punicalagin içerir. İlki serbest radikallerin verdiği hasara karşı savaşan polifenol bir bileşiktir; ikincisi ise kollajeni korumak için vücudunuzun kapasitesini artırabilen bir süper besindir.

- Her hafta en az bir fincan tüketin ve sadece suyunu değil, kendisini de.

İnce çizgileri düzeltir: Yaban mersini



Bu lezzetli küçük mavi toplar neredeyse diğer tüm yiyeceklerden daha fazla antioksidan içerirler. Bu antioksidanlar, güneşe maruz kalma, duygusal stres, fazla egzersiz (özellikle koşma) ve cilde zarar veren serbest radikallere karşı cildinize ekstra koruma sağlar.

- Her gün bir su bardağı tüketmeniz sıkılık kaybı, ince çizgiler ve kırışıklıkları önlemek için yardımcı olacaktır.

En iyi sıkılaştırıcı: Lahana ve ıspanak



Bu hayati sebzeler güneşin oluşturacağı zarara karşı korunmanızı sağlayacak özel bitkisel besinler ve antioksidan bileşikleri içerir. Tarım Gıda Kimyası Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, ıspanak cilt elastikiyetini arttıran beta-karoten ve lutein kaynağıdır.

- Her hafta tüketmeye özen gösterin.

En iyi kızarıklık önleyici: Soğuk su balıkları

Sardalya, somon ve uskumru omega-3 yağ asitleri içerir. Bu asitler cildin hücre zarlarını güçlendirir ve nemli olmasını sağlar.

- Bu balıkları haftada iki porsiyon tüketmek egzema ve sedef hastalığı gibi kronik deri iltihaplarını azaltır.

Kahverengi lekeleri azaltmak için en iyisi: Yeşil çay



Dr. Jaliman bu sağlıklı içeceğin kateşinler (hiperpigmentasyon gibi güneş hasarlarını önlemek için en etkili bileşiklerden biri) ve polifenoller (serbest rakillerin vereceği hasarı tersine çevirebilecek antioksidanlar) içerdiğini belirtiyor.

- Günde en az bir fincan tüketmek, bir ay gibi kısa bir sürede etkisini gösterecektir.

Nemli bir cilt için en iyisi: Karpuz

Bu canlandırıcı, tatlı meyve nihai antioksidan olan C vitaminine ek olarak, hücrelerde su dengesini düzenleyen likopen ve potasyum içerir.

- Haftada en az 2 kez tüketilmelidir.

Sağlıklı bir ışıltı için en iyisi: Zeytinyağı

Zeytinyağındaki iyi yağlar son derece yararlıdır; kalp dostu omega 3 içerir ki bu dolaşımı kuvvetlendirip, cildin pembe ve esnek olmasını sağlar.

- Her gün bir yemek kaşığı mutlaka tüketilmelidir.