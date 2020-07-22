Uzun Kirpiklere Sahip Olmak İçin Tüketmeniz Gereken 7 Yiyecek

Pek çok insan uzun ve sağlıklı kirpiklere sahip olmak istiyor. Kirpikleri uzatmanın ise pek çok yolu var. Bunlardan biri de beslenme

Pek çok kişi uzun ve sağlıklı kirpiklere sahip olmak için çeşitli yöntemler deniyor. Bunlar için kimi zaman kirpik lifting işlemi uygulanıyor, kimi zaman yapay takma kirpikler takılıyor kimi zaman da bitkisel çözümlere başvuruluyor. Esans yağlar ise kirpik uzatmak için en sık kullanılan yöntemlerden biri. Evde kirpik bakımı yapmak oldukça basit. Beslenmenize özen göstererek de kirpiklerinizi uzatabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sadece kirpikleriniz için değil, tüm vücudunuz için faydalı olacak sağlıklı ve lezzetli yiyecekler yemek. İşte kirpikleri uzatmaya yardımcı lan yiyecekler…

1. Yumurta



Protein bakımından zengin olan yumurta, saç ve kirpik bakımını da destekler. Saç ve kirpiklerin sağlığı için keratin gereklidir. Protein ise keratin üretimini destekleyen amino asitlerin çoğalmasına yardımcı olur. Düzenli yumurta tüketimi kirpiklerinizin güçlenmesi ve uzamasını destekler.

2. Somon



Somon Omga-3 yağ asitleri ile B ve D vitaminleri açısından son derece zengin bir besin kaynağı. Omega-3 yağ asitleri kirpiklerinizi güçlendirerek, dökülmelerini engellemeye yardımcı olur. D vitamini ve B vitaminleri ise kirpiklerinizin uzamasını sağlar.

3. Fındık



Fındık da Omega-3 asitleri bakımından zengindir. Ayrıca E vitamini içerir. E vitamini saçlara ve kirpiklere amino asitlerin daha kolay taşınmasını sağlayarak, kan akışını artırır. Hem saç diplerini hem de kirpik köklerini güçlendirir. Kirpiklerinizin dökülmesini engeller.

4. Meyve ve sebzeler



Çoğu yeşil yapraklı meyve ve sebze, A ve C vitaminleri içerir. Bu vitaminler kirpiklerin uzamasına ve kollajen üretimine yarar sağlar. Meyve ve sebzelerin kabuğu, kirpiklerinizin uzun ve sağlıklı olmasına yardımcı olan önemli bir mineral olan silika içerir.

5. Mantarlar



Mantarlar B3 vitamininin en önemli kaynağıdır. B3 vitamini ise kan dolaşımınızı iyileştirerek, keratin üretimine yardımcı olur. B3 vitamini kirpiklerin uzamasını destekler ve kırılgan kirpikleri ortadan kaldırır. Hücresel üremeye yardımcı olur ve kirpiklerinizin dökülmesini önler.

6. Fasulye



Fasulye H vitamini ve folik asit içerir. H vitamini saç köklerinize kan akışını artırır, kirpiklerinizin daha kalın görünmesini sağlar. Ayrıca dökülmesini önler. Vücudunuzun sağlıklı kirpikler için gerekli olan amino asitleri ve yağları emmesine yardımcı olur. Folik asit ise kirpiklerinizin güçlenmesini sağlar.

7. Kepekli tahıllar



Kepekli tahıllar B6 vitamini ve demir açısından zengindir. B6 vitamini, kirpiklerinize renk veren pigment olan melanin üretimini destekler. Demir ise saç köklerinde depolanır ve kirpiklerinizin zayıflamasını ve dökülmesini önler.