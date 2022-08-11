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Transparan Eyeliner Trendini Yakından Tanıyın

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Öncelikle siyah eyeliner eşliğinde çok uzun zaman daha çekik bakışlara sahip olabilmenin gücünü keşfettik. Sonrasında ise renkler işin içine dahil oldu ve eğlenceli görünümler ortaya çıktı. Bu kez eyeliner söz konusu olduğunda ne siyah ne de canlı tonlar devrede, zira yeni trendimiz transparanlığı odağına alıyor.

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Transparan Eyeliner Trendini Yakından Tanıyın

Öncelikle siyah eyeliner eşliğinde çok uzun zaman daha çekik bakışlara sahip olabilmenin gücünü keşfettik. Sonrasında ise renkler işin içine dahil oldu ve eğlenceli görünümler ortaya çıktı. Bu kez eyeliner söz konusu olduğunda ne siyah ne de canlı tonlar devrede, zira yeni trendimiz transparanlığı odağına alıyor.

2022’nin yükselişe geçen makyaj uygulamaları arasına TikTok sayesinde dahil olan transparan eyeliner için ekstra bir ürüne ihtiyacınız yok. Hali hazırda var olan açılı bir fırça ve kapatıcı bu trend için yeterli. Dikkat etmeniz gereken tek püf noktası, kapatıcınızın ten renginizden daha açık olması ve iki ince çizginin arasının doldurulmaması. Özellikle minimal göz makyajlarından hoşlananların denemesi gereken transparan eyeliner, etkileyici bakışlara sahip olmanın da doğal kalabileceğini kanıtlıyor.

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