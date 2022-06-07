Sombre tekniğinde, saç uçları mevcut saç renginden 1-4 ton açık renkte olacak şekilde açılır. Saçlarınızı daha önce boyatmadıysanız, bu işlem esnasında renk açıcı uygulanmasına gerek kalmayabilir. Saçların tonuna göre seçilen boyalar, saç uçlarından boylarına doğru ilerleyecek şekilde uygulanır.







Sombre ne demek?

Sombre; daha ince ve daha yumuşak geçişlere sahip bir uygulamaya verilen isme denir. Sombre uygulamasında da saçın dip ve uçlarında birkaç ton fark bulunur. Uçlar diplere göre genellikle daha açık renklerde olur. Yumuşak geçişler sayesinde saç güneşten açılmış gibi bir görünümde olur. Sombre uygulamasında mavi, pembe, grip gibi tonlar yerine kendine saç renginize yakın tonlar tercih edilir. Saçınızı daha önce hiç boyatmadıysanız saçınızın açılmasına gerek kalmadan sombre uygulayabilirsiniz. Boyalı saçlarınız varsa kuaförünüz saçınızda açma işlemi de uygulayabilir.







Ombre ve sombre farkı nedir?

Saç ombresi; koyu saç diplerinden daha açık renklere geçilen bir uygulama ile elde edilir. Genellikle kendi saçınızın birkaç ton açık renkleri ile yapıldığı için her saç rengine uygulabilir. Sombre saç dibi, boyu ve uç kısımlardaki renklerin farklı tonlarda olmasını fakat birbirine tam karışarak vurguların doğal şekilde görünmesini sağlar. sombre de genellikle her saç tipine ve rengine uygun şekilde yapılabilir.

Ombre uygulaması da her ne kadar doğal geçişler sunsa da sombre kademeli olmasına rağmen daha kesintisiz ve daha doğal bir saç rengi elde etmenizi sağlar. Sombrenin geçişleri kendi saç renginizle yoğun olarak harmanlandığı için ombreye göre daha bütün bir görünüm verir.