Sarı Saçlar için 8 Aşamalı Bakım Rehberi

Bakır saçlar sezonun daha evcil ve sıcak saç trendiyken platin saçlarsa fark yaratanların yeni tercihi. Gigi Hadid önderliğinde popülaritesi yükselen sarı saçlar, dikkat çekici bir görünüme giden kestirme yollardan olsa da yüksek özen ve yoğun bir bakım gerektiriyor.

Sarı saçları ilham panonuza eklemeyi düşünüyorsanız, bir araya getirdiğimiz 8 aşamalı bakım rutinine mutlaka göz atın.

Sarı saçlar hassas bir yapıda olduğu için dikkatli olmaya banyo rutininizden başlamalısınız. Sıcak su kullanmadan, saça fazla güç kullanmadan ve saç tellerini yıpratmayan ürünler kullanarak banyo seansınızı sarı saçlar için daha evcil bir hale dönüştürün. Saç yıkamak, saçın doğal yağlarını saçtan arındırmak demek. Bu yüzden saçınızın yapısına göre şampuanlama sayısını haftada 2-3'e düşürün.





Sarı saçları taramak biraz korkutucu ve yüksek dikkat gerektiriyor. Elastikiyeti zarar gören ve kuruyan saç tellerini ıslak taramamaya özen göstermelisiniz. Mümkünse saçınızı banyodan önce tarayın ve düğüm açıcı ürünlerle saçınızın taranma ihtiyacını azaltın. Saç açmada usta olan tasarımlarla vereceğiniz hasarı en aza indirin.







Nem, nem ve daha fazla nem! Açıcıdan dolayı kuruyan saç telleriniz neme hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyar. Bu yüzden kırılgan saçları yumuşatan ve yoğun nem vererek saçın dış katmanını güçlendiren ürünlerle saç tellerine destek olun.





Sarı saçlar gün içinde de kurumaya, dolayısıyla kabarıp elektriklenmeye meyillidir. Bu yüzden nemlendirici bir bakım mistiyle gün içinde de saçınıza ihtiyacı olan nem desteğini verin.







Saç açmak için kullanılan peroksit, saç içine oksijen infüze ederek pigmentleri saçtan çıkarırken bir yandan da saç tellerini bir arada tutan bağları zayıflatır. Zayıflayan bağlar ise saçları daha kırılgan ve hassas bir forma sokar. Bu yüzden saçı yeniden yapılandıran ve kırılan bağları yeniden güçlendiren ürünlerle saçlara temelden destek olun.





Sarı saçların karşısına çıkan en büyük problemlerden biri de bakırlaşma - turunculaşma. Saç renginin tazeliğini korumak ve o sıcak yansımanın önüne geçmek için renk düzenleyici ürünlerden yardım alabilirsiniz.





Isı, halihazırda saç tellerini zayıflatan ve kırılganlaştıran bir uygulama. Sarı saçları tercih ettiğiniz anda ısıyı hayatınızdan çıkarmaya hazırlıklı olun. Isı gerektiren saç modellerini daha az tercih edin, fön makinanızı daha az kullanın ve ısıya ihtiyaç duyduğunuz anda koruyucu saç ürünlerini devreye sokun.





Sarı saçları daha sağlıklı göstermek için kuaför randevularınızı artırmalı ve kırıklarınızı düzenli olarak temizletmelisiniz. Ayrıca kırılmaya daha meyilli olan sarı saçlar için önlemlerinizi almalısınız. Nazik bir tarama, daha az ısı kullanımı, saçları yıpratmayan ipek yastık kılıfları gibi yöntemlerle saçlarınızın sağlıklı formlarını koruyun.