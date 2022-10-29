Şampuandan Pudraya: Yanlış Kullandığımız 6 Güzellik Ürünü

Tarak, şampuan, pudra... Her gün kullandığınız güzellik ürünlerinin birçoğunu yanlış kullandığınızı söylesek?

En iyi ve en pahalı güzellik ürünleri bile doğru kullanılmadığı takdirde görünümünüzü mahvedebilir! Bazı alışkanlıklar nesilden nesile aktarılır, güzellik ürünlerinin kullanım şekilleri de buna dahildir. Pudrayı tüm yüzüne uygulayan annelerimizi hatırlayın! Ya da ojeyi sürmeden önce şöyle bir çalkalayan kuaförler… Tarak, oje, şampuan diyip geçmemelisiniz, zira hepsinin doğru bir kullanım şekli var! Bunca zamandır yanlış kullandığımız güzellik ürünlerini sizler için araştırdık. İşte yıllardır yanlış kullandığımız o ürünler!

Oje – Kullanmadan önce çalkalamamalısınız

Kimileri bu yöntemi ojeyi inceltmek için uygulasa da ojeyi çalkalamak, havayı hapseder ve ojede kabarcıklara neden olur. Dolayısıyla ojeyi çalkalamamlısınız. Ek olarak fırçayı şişeye hızlıca sokmamalısınız. Dilerseniz ojeyi yumuşak hareketlerle elinizde yuvarlamayı deneyebilirsiniz. Tabii hiçbir şey yapmamak en iyisi!

Pudra – Tüm yüzünüze uygulamamalısınız

Sadece belirli bölgelere pudra sürmek yeterlidir. Yanaklardan kaçınarak göz altlarına, alnınıza, burnunuza ve biraz da çenenize sürmeniz önerilir. Zira bu alanlar en çok yağlanan alanlardır. Çok fazla pudra uygulamak, cildinizi kurutur ve şişliklerin belirginleşmesine neden olur.

Tarak – Saçlarınızı kökten uca taramamalısınız

Saçlarınızı kökten uca fırçalamak, kırılma olasılığını arttırır. Bunun yerine saçınızı bölümlere ayırmalı ve ilk olarak uçlarını taramalısınız. Bu sayede saçlarınızı hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Tabii taramayı kolaylaştıracak bir saç yağı kullanmanızda da fayda var.

Parfüm – Saçınıza sıkmamalısınız

Parfümünüzün kalıcı olmasını istiyorsanız vücudunuzu nemlendirdikten hemen sonra uygulamalısınız. Saçınıza parfüm sıkmak, içerdiği alkol nedeniyle saçlarınızın kurumasına neden olur. Direkt olarak cildinize uygulamak da parfümün kokusunu değiştirecektir. Uzmanlar, en ideal yöntemin kıyafetlere sıkmak olduğunu söylüyor.

Şampuan – Saçınızı iyice ıslatmalısınız

Saçınızı hızlı bir şekilde ıslatmak ve bol miktarda şampuan uygulamak zamandan kazandırsa da şampuanın etkilerini zayıflatır. Şampuandan tam anlamıyla faydalanmak için saçlarınızı iyice ıslatmanız gerekiyor. Bu sayede şampuan kullanımınızı da azaltabilirsiniz!

Ruj – Merkezden kenarlara doğru sürmelisiniz

Ruj sürmek için en ideal yol, içten dışa doğru sürmektir. Merkezden başlamak, size daha fazla kontrol sağlar. Dolayısıyla dudak çizgisinin dışına çıkma olasılığınız azalır. Bunun için bir fırçadan yardım alabilir ya da parmağınızı kullanabilirsiniz.