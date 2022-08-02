Pürüzsüz cildin sırrı bu maskeden geçiyor! Tamamen evdeki malzemelerle istediğiniz cildi elde edebilirsiniz.Herkes daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyor. Bunun için çeşitli bakım ürünleri uygulanıyor. Ancak bu bakım ürünleri her zaman istediğiniz sonucu elde etmenizi sağlayamıyor.

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için her evde bulunan kuru mayanın etkilerini biliyor musunuz? Kuru mayanın cilt için olan inanılmaz etkilerini bu haberde öğrenebilirsiniz.

Cilt güzelliği tüm görünüşü etkiliyor. Pürüzsüz bir cilt daha bakımlı ve güzel görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Sağlıksız beslenmek, zararlı alışkanlıklar, sigara ve alkol kullanmak, yastık kılıfını düzenli olarak değiştirmemek, cilt temizliğini aksatmak cilt problemlerine neden oluyor. Bu sorunları düzenleyerek ve kuru maya maskesini yaparak pürüzsüz, nemli, lekelerden arınmış ve yumuşak bir cilde sahip olmanız mümkün.

KURU MAYA VE LİMON

Ilık su içine birkaç limon damlası ekleyip maya ile krem haline getirin. Elde edilen maskeyi cildinize uygulayın ve 15 dakika bekletin. Bekleme süresi sonunda ılık suyla cildinizi temizleyin. Gün içinde uygulamaya özen gösterin. Farkı hissedeceksiniz.



KURU MAYA VE YOĞURT

Yoğurt ve mayayı karıştırarak krem haline getirin. Bu karışımı yüzünüze maske şeklinde uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra su ile durulayın. Haftada iki defa uygularsanız kısa zaman içinde lekelerin renginin açıldığını ve iyileştiğini fark edebilirsiniz.



KURU MAYA VE KARBONAT

10 veya 12 damla su içine 1 çay kaşığı karbonatı ve kuru mayayı ilave edin. İyice karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Her maskede olduğu gibi kuru maya ve karbonat maskesi için de bekleme süresi vardır. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile yüzünüzü temizleyin ve her hafta uygulamaya özen gösterin.

KURU MAYA MASKESİ FAYDALARI