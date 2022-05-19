Pürüzsüz Bir Cilt İçin 9 Öneri

En az zahmetle pürüzsüz bir cilt için uygulayabileceğiniz güzellik önerilerini sizin için hazırladık. Bol su içiyorsunuz ve güneş koruma kremi sürmeden asla dışarı çıkmazsınız. Fakat güzel bir cilt için yapmanız gereken başka neler var? Ürün önerilerinden ipuçlarına her gün cildiniz için yapabileceğiniz önerilerimize göz atın. Güzel bir cilt için önerilerimizi sizler için derledik.







1. Güzel ve pürüzsüz bir cilt için ne yapmalı?

“Güzel bir cilt için ne yapılmalı?” sorusuna verebileceğimiz ilk cevap: Yüzünüzü yıkadıktan sonra ve nemlendirici uygulamadan önce mutlaka tonik kullanın. Tonik makyajdan son kalanları temizler ve gözenekleri sıkılaştırır. Aynı zamanda cildin pH dengesini düzenler. Cildiniz doğal olarak asidik bir yapıya sahiptir. Sabun ya da yüz temizleyicilerindeki alkalidir ve cildin zaman içinde dengesini sağlaması gerekir. Tonik de tam olarak bu işlevi görür. Cildin daha hızlı bir şekilde dengesini bulmasını sağlar. Yüz pürüzsüzleştirme için önemli bir unsurdur.





2. Sabahları kendinize zaman ayırın

Yatmadan önce hepimiz yüz temizleme rutinimizi uygularız fakat sabahları bunu yapmak daha zor gelir. Cildinizi güne hazırlamak dış etkenlerle daha iyi savaşmasını sağlar ve güzel cilt için ortam hazırlar. Sabah cildinize makyaj yapmadan önce nemlendirebilirsiniz. Mükemmel bir cilt için nemlendirme olmazsa olmaz.





3. Kullandığınız suya dikkat edin

Bol su tüketmeniz gerektiğini biliyorsunuz ama bazı sular diğerlerinden üstündür. Bu bilgi “güzel bir cilt için ne yapılmalı?” sorusu için önemli bir yanıttır. Yüzünüzü filtrelenmiş suyla yıkamak güzel cilt için daha iyi olabilir. Su ne kadar safsa, cilt de o kadar temiz olur. Suda bulunan ağır metaller ve klor cildi kurutabilir. Dolayısıyla filtrelenmiş su cildi daha yumuşak yapar.





4. Çifte temizlik

Makyajı, güneş koruyucu kremi ve diğer cilde yapışan dış etkenleri temizlemek sivilceden, siyah noktadan uzak kalmanızı sağlar. Önce suyla temizlik yapın. Sonra ikinci temizliği de makyaj temizleyiciniz ile yapabilirsiniz. Haftada bir defa da peeling kullanmanız ölü hücrelerden arınmanız iyi bir fikir.





5. Kuru fırça ile masaj

Selüloitle başa çıkmak için fırça ile masaj yapıyoruz. Peki yüzümüze neden yapmıyoruz? Fırçalamak ciltteki ölü hücreleri temizler ve kan dolaşımını tetikleyerek daha yumuşak ve dolgun bir cilde sahip olmanızı sağlar. Asya'da cildi fırçalamak oldukça yaygındır. Cilt için kullanacağınız fırçanın yumuşak olmasına özen gösterin. Dairesel hareketlerle uygulayabilirsiniz.





6. Cildinizi rahat bırakın

Kusursuz bir cildi olan insanlar siyah noktalara ve yaşlanma belirtilerine karşı yapabilecekleri en iyi şeyin onları rahat bırakmak olduğunu bilirler. Bunun anlamı sivilce ya da siyah nokta sıkmamak, sert fırçalama ya da peeling yapmamaktır. Siyah nokta ya da sivilce sıkmak kızarıklığa ve bakterilerin yayılmasına sebep olur. Bu da cilt için gereksiz travma demektir. Cildinizin sandığınızdan daha da hassas olduğunu unutmayın.

7. Sakin olun

Stres nasıl bedeniniz için olumsuz bir etkense, cildiniz için de öyledir. Stres ve anksiyete kortisol hormonunun salgılanmasına sebep olarak, kolajen dokunun hızla azalmasına ve cildin esnekliğini yitirmesine sebep olur. Kolajenin azalması egzama ve akne gibi hastalıkları tetikler. Yoga ve meditasyonla yaşamınızdan stresi uzak tutmaya çalışın.

8. Her zaman serum kullanın

Serumlar çıkmadan önce yaşlanmaya karşı ne yapıyorduk? Yaşlanma karşıyı serum kullanmak cilde esnekliğini geri kazandırır. İçeriklerindeki çok küçük partiküller cildin derinlerine kadar işleyerek cildi canlandırır. Nemlendiriciden önce uygulayacağınız serum sayesinde cildin kendini yenilemesi için destek olun.

9. Ürünlerin içeriklerine dikkat edin

Ürünlerdeki etiket fiyatının hiçbir önemi yoktur. En iyi cilt ürünleri hedefe yönelik ve basit olanlardır. Cildiniz ihtiyaçlarını öğrenin ve sorunlarınıza yönelik ürünler satın alın. Akne probleminiz varsa salisilik asit içeren ürünler, daha pürüzsüz bir cilt istiyorsanız C vitaminli ürünleri tercih edin. Yaşlanma karşıtı ürünlerin de hiyalüronik asit içeriyor olmasına dikkat edin.





