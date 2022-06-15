Perma ve Boyadan Sonra Saçların Yıpranmasını Önlemek İçin 4 Yöntem

Güzel görünümlü saç bizi mutlu ederken yıpranmış saçlar günümüzü kötü geçirmemize bile neden olabilir. Saçınıza doğru bakımı yaparak saçlarınızın parlak ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca perma ve boya işleminden sonra saç yıpranmasını 4 adımda önleyebilirsiniz.

Saçınızın görünümünü ‘güzel’ hale getirdiğinizi düşünerek yaptırdığınız çoğu işlem genellikle saçınıza zarar vererek kırılmasına yol açmaktadır. İşte saçlarınızın kuru, yıpranmış ve kırılmış hale gelmesini engellemenin ipuçları...

Saçınızı boyatırken o ‘tonda’ kalın

Doğal saç renginizin üç tondan daha fazlasına saçınızı açmanız hasara neden olabilir. Tabii ki saç renginizden daha koyuya boyamakta bir sakınca yoktur. Fakat üç tondan fazlasına açmak için yüksek miktarda peroksit gerekir bu da saçta kırılmaya yol açar. Saçınızı boyarken, saçınızın zarar görmesini en aza indirmek için doğal renginizden daha açık yerine daha koyu bir boya seçmeyi deneyin.

Saçınızı boyamadan önce test edin

Mağazadan satın aldığınız boyayı test etmeden uygulamayın. Döküntü, şişme, kızarıklık, yanma gibi reaksiyonlar gösterirseniz saçınızı boyamayın. Üreticinin talimatlarını izleyin. Döküntü veya kızarıklık, şişme, yanma veya kaşıntı gerçekleşirse, boyaya alerjik reaksiyon gösteriyorsunuz demektir. Bu durumda saçınızı boyamayın ve daha fazla alerji testi için dermatoloğunuza danışın.

Saçınızı direkt güneş ışıklarından koruyun

Güneş, saçınızı zayıf, kuru, solgun ve kırılgan hale getirebilir. Özellikle boyalı, perma işlemi görmüş saçlarda bu risk daha fazladır. Saçınızı geniş kenarlı şapkalar takarak koruyun.

Perma yaptırırken süreyi iyi ayarlayın

Perma solüsyonunu durulamanız gereken süreyi çok geçirmeyin ve dikkatli olun. Perma solüsyonu kafanızdayken, derinizde aşırı batma ve yanma hissederseniz derhal yıkayın. Uzun süreli hasarı önlemek için perma solüsyonunu ne zaman durulamanız gerektiğini bilmek için bir zamanlayıcı ayarlayın. Her zaman talimatları takip edin. Perma solüsyonu saçınızdayken aşırı batma ve yanma hissederseniz hemen yıkayın ve dermatoloğunuza başvurun.