Mezoterapi ilk kez 1952 senesinde ortaya çıkmış ve günümüzde popülerliğini kazanmıştır. Peki mezoterapi nedir?

Mezoterapi, çeşitli cilt problemlerine destek hedefiyle uygulanan bir yöntem.

Genellikle tercih edilen uygulamalar

Askeroğlu, mezoteparinin tercih edildiği alanları şöyle sıralıyor

Cilt gençleştirme

Yaşlanma karşıtı işlemler

Leke sorunları

Selülit-çatlak tedavisi

Yara izleri



MEZOTERAPİ UYGULAMASI HAKKINDA

Askeroğlu mezoterapi nasıl yapılır? sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: "Mezoterapide cildin alt tabakasındaki kolajen ve elastin yapıları uyarılır. Stimülasyon sonucunda kan ve lenf dolaşımı düzelir ve yanıt verilir. Mezoterapi sürecinde kişilerin istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenen mineraller ve amino asitler karıştırılarak belirli oranlarda enjekte edilir.

MEZOTERAPİ KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL?

Mezoterapi uygulamasının uygun olmadığı kişiler ise şöyle: hamileler ve emziren anneler, inme hastaları, şeker hastaları, kanser hastaları, pıhtılaşma hastaları ve ürtiker hastaları...

Mezoterapinin yan etkileri var mı?

Mezoterapi sonrası beklenen yan etkiler kızarıklık ve morluktur. Beklenen yan etkiler oldukları için herhangi bir tedavi gerektirmeden kendiliğinden geçerler. Operasyondan sonra kişiden kişiye değişmekle birlikte etki ikinci ila üçüncü uygulamadan sonra görülmeye başlar. Mezoterapi uygulandıktan sonra bir uzman tavsiyesi dikkate alınmalı ve aspirin kullanılmalıdır. Ameliyattan sonraki 2 gün içerisinde tedavi bölgesine su temas etmemelidir. Dar ve terli giysilerin tercih edilmemesi gerekir.

Mezoterapi uygulamaları nasıl yapılır?

Yüz bölgesine mezoterapi uygulaması

Yüz mezoterapisinde kişinin cilt problemlerine göre ilaçlar belirlenir ve cilt altına uygulanır. İlgili ilaçların az miktarda olması nedeniyle yan etki olasılığı azalır. Yüz mezoterapisi ile ciltteki kırışıklıklar ve sarkmaların giderilmesi amaçlanır.

Selülit sorununa mezoterapi uygulaması

Selülit dolaşım bozukluklarının bir sonucudur. Özellikle kadınlarda meydana gelen problemler kişilerin dış görünüş açısından kendilerini rahatsız hissetmelerine neden olabilmektedir. Mezoterapi ile cilt altına enjekte edildiğinden selülit bölgesindeki kan akışı düzenlenebilir. 4 ile 10 hafta arasında geçerli sonuçlar elde edilebilir.

Bölgesel yağlanma sorununa mezoterapi uygulaması

Karın, bel ve kol bölgelerindeki lokal yağlanma sorunları için mezoterapi yöntemi de önerilir. Mezoterapi sırasında yağ dokusunun yanması tetiklenir. Egzersiz ve diyet ile kısa sürede başarılı sonuçlar görebilirsiniz.