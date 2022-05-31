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Marilyn Monroe'nun 8 Güzellik İmzası

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Hollywood'un aurası ve seksapeliyle ikonikleşmiş isimlerinden biri Marilyn Monroe. Sadece kırmızı halıda değil, beyaz perdede canlandırdığı karakterlerde ve günlük hayatında da kült saç ve makyaj hamlelerinden vazgeçmeyen seksi yıldız, gerçek bir ilham kaynağı. Marilyn Monroe'nun 8 güzellik imzasını bir araya getirdik.

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Marilyn Monroe'nun 8 Güzellik İmzası

İkonik Kırmızı

Marilyn Monroe'nun ikonik makyaj görünümünün odak noktasında daima kırmızı dudaklar var. Sınırları net, ışıltılı kırmızı rujlar yıldızın vazgeçilmezlerinden.


 

Hollywood Sarısı

Bu spesifik sarı tonunun Hollywood sarısı olarak adlandırılmasında Marilyn'in büyük rolü var diyebiliriz. İmaj değişikliğiyle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Marilyn'in platin saçları onun dikkat çekici özelliklerinden.


 

Porselen Cilt

Marilyn Monroe'nun cildi daima pürüzsüz ve ışıltılı. Onu adeta bir porselen bebek gibi gösteren makyaj sırrı ise elmacık kemiklerinin tam üzerine uyguladığı ışıltılı pembe allığı.


 

Belirgin Kaşlar

Kontrast kaş trendinin arkasındaki isimlerden biri de Marilyn Monroe. Platin saçlarına rağmen oyuncunun kaşları daima net ve belirgin. Madonna'nın ikonik 80'ler görünümünün ilham kaynağı da Marilyn'in ta kendisi.


 

Güzellik Noktası

Kariyerinin ilk döneminde yanağındaki beni makyajla kapatan Marilyn, güzelliğini kucakladıktan sonra bu işareti kamufle etmekten vazgeçmiş. Hatta Marilyn bu beni bir kaş kalemiyle de koyulaştırıyormuş.


 

Chanel No5

Güzellik imzaları dendiğinde Marilyn'in arkasında bıraktığı imza da konuşulmalı. Gece uyurken ne 'giyiyorsunuz' sorusuna 'Sadece Chanel No5.' cevabı veren Monroe, bu kokunun tutkunlarından. Hatta yıldız 2013 yılında parfümün reklam yüzü de olmuştu.


 

Kısa, Katlı ve Hacimli

Çene hizasında, çok katlı bir saç kesimi ve ultra hacimli bukleler Marilyn Monroe'nun vazgeçemediği görünümlerden. Kırmızı halıda daha heykelsi bir görünüm tercih eden Monroe, günlük hayatında ise özgür dalgaların tadını çıkarıyor.


 

Çifte Eyeliner

Gözleri daha büyük ve badem şekilli göstermek için Marilyn, eski Hollywood hilelerinden birine başvuruyor. Kuyruklu eyeliner'ını alt kirpik diplerine sürdüğü ikinci bir çizgi ile destekleyen oyuncu, bakışlarını bu illüzyonla belirginleştiriyor.

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