Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme

Kusursuz bir makyajı ya da doğal bir görünümü tercih edebilirsiniz; tamamen keyfinize kalmış. Fakat unutmayalım ki siz her haliyle çok güzelsiniz ve ışık saçıyorsunuz. Bunun yanı sıra makyaj dünyasını tanımak ve temel malzemeleri öğrenmek isterseniz doğru yerdesiniz. Makyaja yeni başlayanlar genellikle makyaj malzemeleri arasında kayboluyorlar. O kadar çok ürün ve malzeme arasından seçim yapmak elbette oldukça zor ve kafa karıştırıcı! Eğer siz de kozmetik alışverişi yapacaksanız ve seçenekler arasında kaybolmuş durumdaysanız bu yazımız tam size göre! Makyaja yeni adım atanlar için ihtiyaç duydukları makyaj malzemeleri nelerdir? Makyaj malzemelerinin isimleri nelerdir? Hepsini sizin için listeledik. İşte makyajla yeni tanışanlar ve kozmetik mağazalarına girdiklerinde hangi yöne gideceğini kestiremeyenler için temel makyaj malzemeleri listemiz…

1. Nemlendirici

Temel makyaj malzemeleri listemize geçmeden önceden nemlendirici kullanımının önemini hatırlatmak istedik ve ilk sıraya nemlendirici koyduk. Doğru seçilen bir nemlendirici kullanımı cildinizi makyajın bütün negatif etkilerinden korur. Özellikle gün içerisinde sıklıkla fondöten benzeri ağır kapatıcılar tercih ediyorsanız, nemlendirici kullanımını ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Uzun saatler makyajlı bir cilt ile gününüzü geçiriyorsanız mutlaka makyaj öncesi cildinizi nemlendirin. Nemlendiricinizi sürdükten 10 dk sonraya dek makyaj yapmayın ve cildinizin dinlenmesi için zaman tanıyın. Bu esnada cildiniz nemi içine alacak ve makyajınız kusursuz olacaktır. Ardından makyajınıza devam edebilirsiniz. Bu adım aynı zamanda makyajınızın kalıcı olmasına da olanak tanır. Kurumuş dudaklarınızı da makyaj öncesi nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Bu adımları sağladıktan sonra makyajınız daha ışıltılı ve sağlıklı görünecek, bize güvenebilirsiniz.

2. Makyaj Bazı

Temel makyaj malzemeleri listemizin ikinci sırasında makyaj başlangıcı için harika bir seçenek bulunuyor. Makyaj bazı, fondöten sürmeden önce yüze uygulanan şeffaf yapıda bir jeldir. Uygulama öncesi cildinizi pürüzsüzleştirir ve cilt kusurlarınızı en aza indirir. Bazı az miktarda alıp fırça ile yayarak uygulayın. Kapatıcı ve fondöten adımına geçmeden önce kurumasını bekleyin.

3. Kapatıcı

“Günlük makyaj malzemeleri nelerdir?” diye sorulduğunda akla gelen ilk ürünlerden biri kapatıcılar. Sadece kapatmak istediğiniz noktalara az miktarda uygulayıp hızlıca makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Kapatıcılar minimal kusurları ve koyu halkaları gizlemek için şahane bir seçenektir. Cildinize ve ten renginize uyan bir ton seçtiğinizde vazgeçilmez bir makyaj malzemesi seçeneği haline gelebilir. Pürüzsüz, kremsi formül içeren kapatıcılara şans verebilirsiniz. Kapatmak istediğiniz noktalara uygulayın ve parmaklarınızı kullanarak yavaş hareketlerle cildinize yayın. İşte bu kadar basit!

4. Fondöten

Fondöten, makyaj malzemelerinin temelini oluşturuyor diyebiliriz. Bu yüzden asıl dikkat edilmesi gereken unsur, doğru tonu yakalamakta. Ürünü uygularken çizgi oluşmasını önlemek için fondöten fırçası ya da makyaj süngeri kullanmayı ihmal etmeyin. Dairesel hareketlerle tüm yüzünüze ürünü nazikçe yayın. Fondöteninizin başladığı ve bittiği yerde keskin çizgiler olmasından kaçının. Eğer kullandığınız fondötenler size fazla geliyor ve yapay bir görüntü oluşturuyorsa endişelenmeyin. Doğru bir BB ya da CC krem tercihiyle fondöten kullanmadan da aynı görünümü yakalamanız mümkün.

5. Kaş Farı

Makyaj adımlarında yüzümüzde en dikkat çeken yerlerden biri de şüphesiz ki kaşlarımızdır. Kaş farı uygulayarak makyaja uygun ve yoğun bir görünüm elde etmeniz mümkün.

6. Kaş Fırçası

Kaş makyajınızı, far ile bitirmeden önce kaş fırçasından yardım alarak düzeltebilirsiniz. Ardından tarayıp dilediğiniz gibi şekli verebilir ve kaş makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

7. Maskara

Listemizin 7. sırasında, makyaj malzemeleri arasında en çok talep gören ve göz makyajının kilit parçası olarak bilinen maskara var. Maskara kirpikleri kıvırmaya ve hacim vererek kaldırmaya yardımcı olan bir makyaj ürünüdür. Maskaranızı uygularken kirpik diplerinize temas ettiğinden mutlaka emin olmalısınız. İyi sonuç veren bir maskara, hacim ve yoğunluk katarak kirpiklerinizi havaya kaldırır. Kirpiklerinizi daha çok uzatmak için, maskarayı uygularken fırçayı kökten uca doğru döndürmeye özen gösterin. Eğer ekstra hacimli bir maskara görünümü istiyorsanız, fazladan bir kat daha uygulamayı deneyebilirsiniz.

8. Eyeliner

Gözlerinizi anında belirginleştirmek ve cool bir hava yaratmak için tek ihtiyacınız olan şey, kaliteli bir eyeliner. Makyaj malzemeleri arasında en çok tercih edilen ürünlerden biri olduğu aşikar. Eyelinerı üst kirpik kısmınıza dikkatli bir şekilde, kuyruk uzunluğuna karar vererek uygulayın.

9. Dudak Kalemi

Dudak kalemi, dudak makyajının kilit parçalarından biridir. Rujunuzu uygulamadan önce dudak çerçevenizi belirlemenize yardımcı olur. Dudak kaleminizi dilerseniz dudak çizgisinin bir tık dışından uygulayarak dudaklarınızı daha dolgun gösterebilirsiniz.

10. Ruj

Bazen sadece bir ruj sürüp çıkmak bile çok iyi hissettirir. Özellikle yaz akşamlarında bronz teninize uyan bir ruj, yegane makyaj tercihiniz haline gelebilir. Gülüşünüzü ortaya çıkarması için turuncu veya mavi alt tonlu bir renk tercih edebilirsiniz. Mavi alt tonlar dişlerinizin daha beyaz görünmesine yardımcı olur. Rujunuzu uygulamadan önce, dudaklarınızı ölü derilerden arındırın ve temiz içerikli bir dudak kremi ile nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Ardından bir makyaj pamuğuyla rujun üzerindeki fazlalığı alın. Dudaklarınızdaki rujun kenarlara dağılmasını önlemek için dudak kalemi adımını ihmal etmeyin.

11. Fırçalar

Sıra geldi makyaj malzemeleri arasında kurtarıcı görevi gören bir ürüne. Doğru tahmin ettiniz, fırçalardan bahsediyoruz! Makyajınızı yüzünüze kusursuz bir şekilde uygulamak için birkaç fırçaya ihtiyacınız olacaktır. Makyaj fırçaları fondöteninizi, allığınızı ve kapatıcınızı uygulamak için size yardımcı olacak. Pudra ve göz makyajınız için de üretilen farklı fırça setleri bulunuyor. Makyaj adımınıza göre doğru fırçayı seçip, kusursuz bir makyaj yaratabilirsiniz.

12. Makyaj Süngeri

Makyaj fırçalarının yanında farklı bir ürün tercihi daha kullanmanız mümkün. Uygulama sırasında kullanılan makyaj süngeri likit fondöten, kapatıcı, allık, bronzer gibi direkt olarak teninize uyguladığınız ürünleri cildinize pürüzsüz bir şekilde uygulamanıza olanak sağlar. Edindiğiniz bir makyaj süngeri ile kapatıcı ve fondötenlerinizi homojen bir şekilde yaymanız mümkün.

13. Allık

Temel makyaj malzemeleri arasında yer alan allık, teninize doğal bir ışıltı ve sağlıklı bir görünüm kazandıracaktır. Ten renginize uyacak sıcak bir ton tercih edebilirsiniz. Allığı uygun bir fırçayla elmacık kemiklerinize yayın. Daha çarpıcı bir görünüm elde etmek için, elmacık kemiğinizin en üst kısmına bir ton parlak allık uygulayabilirsiniz.

14. Highlighter

Elmacık kemikleriniz ve şakak bölgeniz başta olmak üzere kaşlarınızın üst kısmına highlighter uygulayabilirsiniz. Göz pınarlarına ve dudak üstüne ekstra parlaklık vermek için de tercih edebilirsiniz. Temel makyaj malzemeleri arasında yer alan highlighter yüz ve vücut bölgesinde ön plana çıkarmak istenilen bölgelere vurgu yapmak için tercih edilebilir.

15. Far Paleti

Makyaj malzemeleri içerisinde göz makyajına netlik kazandıracak ürünlerden biri olan göz farı ile listemize devam ediyoruz. Gözlerin daha çok ön plana çıkarılması, daha parlak ve iri görünmesi için far paletinde tercih edeceğiniz renkler önemli. Birden fazla renk içeren ya da tek renkten oluşan far paletleri, tüm gün kullanacağınız göz makyajlarınız için ideal olacaktır. Far paletleri, tüm göz makyajını kapsayan renkleri barındıran makyaj ürünleridir. Göz makyajınızı yaparken, gölge yapmanız için koyu tonlar içeren renkler size yardımcı olacaktır. Makyaja aydınlık vermek için ise parlak ve soft tonları tercih edebilirsiniz.

16. Makyaj Temizleme Mendili

Makyaj adımları arasında makyajı uygulamak kadar çıkarmak da önemli bir konu. Yüzünüzü yıkamak için üşendiğiniz zaman, makyajınızı temiz içerikli bir makyaj temizleme mendili kullanarak kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Göz makyajınız içinde bir tüyo vermek isteriz; kulak çubuğu kullanarak göz makyajınızı gözlerinizi zedelemeden çıkarmanız mümkün.

17. Bronzer

Gün içerisinde bronz görünmekten hoşlananlar için bronzer olmazsa olmaz bir makyaj malzemesidir. Yüzü sıcak tonlarda göstermek ve güneşten kızarmış ışıltılı bir görüntü yaratmak için bronzerınızı uygularken, güneşin ilk değdiği noktalara yoğunlaşabilirsiniz. Bronzerı, tercih ederseniz doğal kontür görünümü vermek için de kullanabilirsiniz.

18. Göz Kalemi

Klasik makyaj malzemeleri arasında en çok kullanılanlardan biri göz kalemidir. Hatta göz kaleminin modasının asla geçmediğini hatırlatmak isteriz. Çantanıza atıp yanınızda taşıyabileceğiniz temel bir makyaj ürünü olan göz kalemleri göz makyajı için kurtarıcıdır. Göz kaleminizi kirpik dibine uygulayın ve hacimli görünümün keyfini çıkarın. Göz kaleminizi dilerseniz eyeliner olarak uygulayabilirsiniz. Bir diğer seçenek olarak ise dağıtarak dumanlı görünüme sahip bir bakış elde edebilirsiniz.