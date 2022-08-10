Kuru Fırçalama Tekniğinin Öne Çıkan Faydaları

Biliyorsunuz, bir bakım ritüeli ya da aklınıza gelen herhangi bir şey TikTok'ta sıklıkla karşınıza çıkıyorsa ne olursa olsun denemekten kaçamayacaksınız. Vücut bakımında önemli bir ritüel olarak bilenen kuru fırçalama tekniği son yıllarda görünürlüğünü artırmış olsa da bu bakım ritüeli ünlü isimlerin yıllardır favorisi olan bir teknik. Neyse ki artık bir güzellik sırrı olmaktan çıktı ve şimdi birçoğumuzun bakım ritüelinin parçası (Teşekkürler TikTok!).

Biliyorsunuz, bir bakım ritüeli ya da aklınıza gelen herhangi bir şey TikTok'ta sıklıkla karşınıza çıkıyorsa ne olursa olsun denemekten kaçamayacaksınız. Vücut bakımında önemli bir ritüel olarak bilenen kuru fırçalama tekniği son yıllarda görünürlüğünü artırmış olsa da bu bakım ritüeli ünlü isimlerin yıllardır favorisi olan bir teknik. Neyse ki artık bir güzellik sırrı olmaktan çıktı ve şimdi birçoğumuzun bakım ritüelinin parçası (Teşekkürler TikTok!).

Tabi aklımızda bazı sorular da var. Bu tekniği nasıl ve ne sıklıkta uygulamalıyız, nelere dikkat etmeliyiz ve hatta sakıncalı yönlerini biliyor muyuz? Soruların peşine takılıyor, kuru fırçalamanın öne çıkan faydalarını mercek altına alıyoruz.

Kuru fırçalama tekniği nedir?

Sert ve doğal kıllardan yapılmış bir vücut fırçasıyla vücudunuza yukarı doğru bir hareketle nazikçe masaj yaptığınız bir teknik. Bu işlemin yüzyıllardır devam eden bir gelenek olduğu biliniyor. Öne çıkan faydaları, vücudun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olmak, lenfatik sistemi uyarmak ve vücudun enerjisini artırmak olarak sıralanabilir. Temel amacı da ölü derilerin temizlenmesi ve cildin gözenekler yoluyla toksinleri yok etmesi.

Nasıl uygulayabilirim?

Ayaklarınızdan başlayarak yukarı doğru devam edin. Geniş, dairesel, saat yönünde hareketlerle cildinizi fırçalayın.

Ayak tabanlarınız gibi cildinizin ince olduğu bölgelere hafif, daha kalın cilde daha fazla baskı uygulayabilirsiniz. Ayaklarınızı ve bacaklarınızı fırçaladıktan sonra kollarınızı fırçalayın. Koltuk altlarınızda da yukarı doğru fırçalamalısınız. Başlangıçta fırçalamayı hafif yapmanız daha iyi olacaktır.

Öne çıkan faydaları neler?

Kaba kıllarla vücudu fırçalamak kuru, ölü hücreleri ciltten atmanıza yardımcı olacaktır. Bu yönüyle, cildinizi daha pürüzsüz ve yumuşak yapacaktır. Ayrıca kuru fırçaladığınız alanlarda kan dolaşımının arttığı da biliniyor. Kuru fırçalamadan sonra cildinizin kırmızı olduğunu fark ettiyseniz, korkmayın bu cildinizin tahriş olduğu anlamına gelmiyor. Tabii cilt üzerindeki geçici dolgunlaştırma etkisinden dolayı kuru fırçalamadan sonra selülitlerinin azalabileceğini de ekleyelim.

Tam anlamıyla bir ritüele dönüştürebilirsiniz

Healthline, vücudunuza uygulayacağınız bu bakımı sizi tamamen rahatlatacak bir deneyime dönüştürmek için karanlık ve sessiz bir yerde kuru fırçalama yapılmasını öneriyor. Rahatlatıcı kokular, belki size iyi gelecek aromalı mumlar ve sakin bir ortamda hem vücudunuzu hem de bedeninizi şımartmak kulağa iyi bir fikir gibi geliyor.

Nelere dikkat etmeliyim?

Evet, vücuda uygulanan kuru fırçalama tekniği son günlerde faydalarıyla öne çıkıyor ancak bu yine de her cilt tipi için uygun olacağı anlamına gelmiyor. Uzmanlar özellikle egzama ve sedef hastalığı olanlar veya açık yaraya sahip kişilerin açık veya bu bölgeleri fırçalamaktan kaçınmalarını öneriyor. Bu tekniği bakım rutininize eklemeyi düşünüyorsanız elbette ilk olarak doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.