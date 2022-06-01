Evde Koltuk Altı Kararmasına İyi Gelen Doğal Çözümler Koltuk altı kararması, çoğu kadının şikayetçi olduğu bir durum. Özellikle de yaz mevsiminde koltuk altı görünümünden rahatsızlık duyulabilir. Ancak evde uygulanan birkaç doğal yöntem koltuk altı kararmasına iyi gelebilir.





Koltuk altı kararması, çoğu kadının şikayetçi olduğu bir durum. Özellikle de yaz mevsiminde koltuk altı görünümünden rahatsızlık duyulabilir. Ancak evde uygulanan birkaç doğal yöntem koltuk altı kararmasına iyi gelebilir. Fakat oluşabilecek alerjik reaksiyona ya da kararmanın artmasına karşı bir uzmana danışmakta fayda var. Peki koltuk altı kararması nasıl geçer ve ne iyi gelir? Evde koltuk altı kararmasına iyi gelen doğal çözümler.

Koltuk altı kararması nasıl geçer ve ne iyi gelir?

Evde koltuk altı kararmasına iyi gelen doğal çözümler

Vücudun bazı bölgelerinde çeşitli nedenlerden dolayı leke ve koyulaşma meydana gelebilir. Bu durum her ne kadar zararsız olsa da uzmana başvurulup araştırılmalıdır. Dermatoloji Uzm. Dr. Emine Özge Ayabakan, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.Koltuk altı gibi kıvrım bölgelerinin kararmasını geçirmek için öncelikle kararmaya neden olan faktörün tespit edilmesi gerekir.Kıvrım bölgelerindeki koyulaşmanın en sık nedeni sürtünmedir. Koltuk altı ve genital bölgedeki tüyleri ağda veya jiletle sık aralıklarla alınması o bölgedeki deride, tahrişe yanıt olarak kızarıklık ve koyulaşma oluşturur. Daha kalıcı epilasyon yöntemleri olan lazer epilasyon ve iğneli epilasyonla tüyler yok edilerek tekrarlayan travma ile oluşan lekeler önlenir ve derinin rengi giderek açılır.Koltuk altı kararmasında diğer sık nedenlerden biri de aşırı terlemedir. Aşırı terleme nemli ortam oluşturarak bakteri ve mantar gibi enfeksiyonlara zemin hazırlar. Bu enfeksiyonlar da koltuk altında renk koyulaşmasına neden olur. Cilt doktoruna danışılarak enfeksiyonların tedavi edilmesi ve terleyen bölgenin kuru tutulması gerekir. Soruna yönelik olarak Sentetik ve dar kıyafetlerin tercih edilmemesi, pamuklu rahat, iç çamaşırları giyilmesi sağlıklı olur.

Koltuk altı lekelerinin doğal tedavi yöntemleri arasında aloe vera, Hindistan cevizi yağı, patates, karbonat, sirke, limon, salatalık uygulaması yapılabilir. Yalnız evde uygulanan bitkisel yöntemlerle koltuk altının rengini açarken kızarıklık ve alerjik reaksiyon oluşursa bu koyulaşma daha da artabilir. Beyazlatma aşamasında uygulanacak yöntemin öncelikle küçük bir alanda denenmesi veya yöntemin cilt doktoruna danışılması önerilir.



Estetik bir sorun haline getirerek rahatsızlık duyulan koltuk altı kararması genellikle zararsız olmasına rağmen, bir dermatolog tarafından kontrol edilmeye değerdir. Aniden kıvrım yerlerinde karartı ve lekeler görürseniz hemen cilt doktorunuza başvurun. Koyulaşma cilt kanseri gibi ciddi bir durumun işareti de olabilir.

