Kızlar Toplaşın: Yaz Makyajınızın Influencerlarınki Gibi Uzun Süre Bozulmaması İçin Püf Noktaları Anlatıyoruz

Gencinden yaşlısına birçok kadının hayatında makyaj yapmak büyük bir yer tutuyor. Makyajın yapıldığı hâliyle uzun süre kalması ise her zaman önemliyken özel günlerde, koşuşturmalı zamanlarda, toplantılarda ve bu gibi durumlarda daha da önemli hâle geliyor. Birtakım makyaj püf noktası uygulayarak makyajınızın kalıcılığını zahmetsiz bir şekilde arttırmanız mümkün. Peki, makyajınızı çok daha dayanıklı kılan bu adımlardan hangilerini biliyor ve uyguluyorsunuz?



Cildinizi temizleyin ve nemlendirin.

Kalıcı bir makyajın şüphesiz ilk şartı: temiz bir cilt. Makyajınızın yüzünüze iyi şekilde oturmasını ve pürüzsüz durmasını istiyorsanız makyaja başlamadan önce yüzünüzü detaylı şekilde temizlemelisiniz. Yapacağınız bu temizliği önce yüzünüze peeling yaparak, sonra sırasıyla yüz temizleme jeli ve tonik kullanarak tamamlayabilirsiniz. Cildinizi temizledikten sonra önce nemlendirici krem ve ardından güneş kremini yüzünüze uygulayıp makyajınıza başlayabilirsiniz. Yüzünüze kremleri sürdükten sonra birkaç dakika beklemeyi unutmayın.



Makyaj bazı sürün.



Makyaj bazı kullanarak fondötenin cildinize daha iyi tutunmasını ve gün boyu akmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra makyaj bazı kullanarak cildinizi matlaştırabilir ve daha az gözenek görünümü elde edebilirsiniz. Makyaj bazı kullandığınızda yüzünüzdeki makyajın çok daha kalıcı ve uzun ömürlü olmasını garantileyebilirsiniz. Eğer makyaj öncesi güneş kremi kullanımını tercih etmiyorsanız güneş koruyuculuğu olan bir makyaj bazı kullanabilirsiniz.





Yağlı fondötenlerden uzak durun.



Yoğun yağ içerikli fondötenler ne kadar özenle uygulanırsa uygulansın gün içinde cildinizi yağlandırır ve yüzünüzden akmaya başlar. Makyajınızda yağsız formüle sahip fondötenleri tercih ederseniz daha mat görünüm elde edebilir, makyajınızı da kalıcı ve sabit hâle getirebilirsiniz. Kuru yapıda bir cildiniz varsa ve yağsız içerikli fondötenlerin yüzünüze oturmayacağını düşünüyorsanız endişelenmeyin. Yağ içerikli yerine nemlendirici içeren fondötenleri seçebilirsiniz.



Suya dayanıklı makyaj malzemeleri tercih edin.



Makyajınızı gün boyu kalıcı hâle getirmenin bir diğer adımı da suya dayanıklı makyaj malzemelerini tercih etmek. Suya dayanıklı makyaj malzemelerini gün sonunda temizlemek diğer malzemelere oranla daha uğraştırıcı olsa da koşuşturmalı bir günde sıcak hava ve terlemeye karşı bu malzemelerin dayanıklı olması büyük bir avantaj. Makyajınızda kullanabileceğiniz suya dayanıklı bazı ürünler; eyelinerlar, maskaralar, göz farları, göz kalemleri ve fondötenler olabilir. Yoğun günlerinizde bu tip makyaj malzemelerinden oluşan bir makyaj yaparak gün boyu kalıcı ve bozulmayan makyaja sahip olabilirsiniz.



Rujdan önce dudak kalemini unutmayın.



Dudak makyajınızda dudak kalemi kullanarak rujunuzun etrafa bulaşmasını ve silinmesini engelleyebilirsiniz. Bu sayede dudak makyajınızı gün boyu kalıcı hâle getirebilirsiniz. Kalıcı dudak makyajı için ilk olarak dudaklarınızın çevresini rujunuzla aynı renk olan bir dudak kalemiyle çizin. Sonrasında dudaklarınızın içini kalemle boyayın ve üzerine kullanmak istediğiniz ruju sürün.



Göz makyajınız için far bazı kullanın.



Birkaç saate uçup giden ve zamanla göz çizgilerine dolan göz makyajından sıkıldıysanız kullanmanız gereken ürün: far bazı. Genellikle ten rengi olan far bazlarıyla göz makyajınızı oldukça kalıcı hâle getirebilirsiniz. Far bazını eyeliner ve göz farlarının altına uygulayarak bu ürünlerin gün boyu gözünüzde kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca far bazı sayesinde farların pigmentini daha belirgin hâle getirebilir, farları daha kolay karıştırabilir ve göz makyajınızın göz çizgilerinize dolmasını engelleyebilirsiniz. Far bazı tercih ederek bütün gün sanki yeni yapılmış gibi duran bir göz makyajına sahip olabilirsiniz.



Kaşlarınızı sabitleyin.



Kaş makyajı, makyajın en basit ve hızlı adımlarından biri gibi görünse de iyi görünen ve tamamlanmış bir makyaj için oldukça önemli bir adım. Kaş makyajınızı kalıcı hâle getirmek için kaşlarınızı kaş maskarası, kaş kalemi, kaş pudrası, kaş pomadı veya kaş farı ile doldurabilirsiniz. Doldurma işleminden sonra bir kaş fırçası yardımıyla her zaman yaptığınız gibi tarayın. Kaş makyajınızın bütün gün bozulmaması için kaşınızı kaş sabitleyici jel veya renksiz kaş maskaralarıyla sabitleyin. Eğer kaş jellerini ve maskaralarını tercih etmiyorsanız kaşlarınızı vazelinle sabitleyebilir, böylelikle gün boyu bozulmamasını ve aynı zamanda beslenmesini sağlayabilirsiniz.



Makyajınızı pudra ve makyaj spreyiyle sabitleyin.



Binbir emek harcayarak yaptığınız makyajınıza son olarak sabitleme adımını eklerseniz makyajınızı gün boyu bozulmadan kullanabilirsiniz. Bu adımda isterseniz ten renginize yakın bir pudra tercih edebilir isterseniz transparan pudralardan yararlanabilirsiniz. Pudra kullanımıyla hem daha mat bir görünüm hem makyajınızın yüzünüze daha iyi oturmasını sağlayabilirsiniz. Pudralama adımından sonra tercihinize bağlı yüzünüze makyaj sabitleme spreyi sıkabilirsiniz. Bu spreyler içeriklerindeki gliserin sayesinde makyajınızın yüzünüze daha uzun süre tutunmasına yardımcı olarak uzun ömürlü makyaj deneyimi yaşamanızı sağlayabilir.