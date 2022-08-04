Nasıl önlenir? Dökülen kirpikler için ne yapmalı? Güzel, uzun kirpikler herkesin hayalidir. Dökülen kirpikler ise herkesin kabusu olabilir... Peki kirpiklerin dökülmesini sağlayan faktörler nelerdir? Kirpik dökülmesine ne iyi gelir? Kirpikler nasıl uzatılır ve çoğaltılır? İşte tüm cevaplar:

Kadınların ve erkeklerin gündelik hayatta sıklıkla karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi kirpik dökülmesidir. Kirpiklerin belirli bir yaşam süresi bulunur. Normal bir kirpik türünün ortalama yaşam süresi 2 ila 3 ay arasında değişir. Bu süreç boyunca dökülen kirpiklerin yerine yeni kirpikler çıkar. Kirpik dökülmesini hızlandıran ve kirpiğin yaşam döngüsünü kısaltan bazı durumlar bulunur. Bu durumlardan kaçınarak kirpik dökülme sorunundan kurtulmanın yolları bulunabilir. Peki kirpikler neden dökülür? Dökülme nasıl önlenir? Kirpik dökülmesinin nedenini bulalım...

Kirpik ömrünü kısaltan faktörler nelerdir?

Kirpiklerin dökülmesini hızlandıran birçok farklı faktör bulunur. Bu faktörlere dikkat etmek kirpik ömrünün daha kısalmasını engelleyebilir. Bu detaylara dikkat ederek kirpik dökülmesi sorunundan kurtulabilir ve daha canlı, daha kalın kirpiklere sahip olabilirsin. Kirpik ömrünü kısaltan faktörler:

Sert biçimde yüzü yıkamak ve gözleri silmek kirpiklere çok fazla zarar verir. Günlük olarak birçok kez yüz yıkanır. Sert bir şekilde yüz yıkamak kirpik köklerinin zarar görmesine neden olur. Bu durum da kirpiklerin dökülmesini tetikler.

Kirpik makyajı yaparken sert fırçalar kullanmak kirpiklere çok fazla zarar verir. Kalitesiz ve güvenilir bir markanın üretimi olmayan kirpik fırçaları kullanmak kirpiklerin dökülmesini etkileyen faktörler arasında bulunur.

Kirpik makyajını yoğun bir şekilde tercih etmek de kirpiklerde dökülmeye neden olabilir.

Kalitesiz makyaj ürünleri kullanmak kirpiklerin doğal yapısını bozar ve dökülmelerine neden olur.

Kirpik dökülmesine neden olan hastalıklar

Kirpik dökülmesini etkileyen ve hızlandıran bazı hastalıklar bulunur. Alopesi Areata hastalığı vücudun bağışıklık sisteminde görülen bir hastalık türüdür. Bu hastalık türü kellik olarak da bilinir. Bu hastalığa yakalanan kişilerin bağışıklık sistemi kirpikleri yabancı madde olarak algılar. Bu hastalık kirpiklere bir alerji oluşturur ve kirpik köklerine saldırmaya başlar. Bunun neticesinde kirpiklerde dökülmeler başlar. Tiroid hastalıkları da kirpiklerin doğal döngüsüne zarar veren hastalıklar arasında bulunur.

Göz kapağı iltihapları da kirpiklere zarar veren rahatsızlık türleri arasında bulunur. Göz arpacığı gibi durumlar kirpiklerin doğal döngüsüne zarar veren rahatsızlıklardır. Bu tarz rahatsızlıklar ile karşılaşıldığı zaman antibiyotikli göz merhemleri kullanmak, zararlı makyaj malzemeleri kullanımından kaçınmak ve kirpiklere zarar verecek şeylerden uzak durmak gerekir.

Birtakım davranış bozuklukları da kirpiklerin dökülmesine neden olabiliyor. Trikotillomani hastalarında zorlu davranış bozuklukları gözlenir. Bu hastalık süreci stres tarafından tetiklenir. Belirtileri arasında kişilerin saçlarını ve kirpiklerini yolması gözlemlenir. Bu hastalığa sahip olan kişiler kirpiklerini ve saçlarını yolmamak için kendilerine engel olamazlar.

Kirpik dökülmesine iyi gelen durumlar

Kirpik dökülmesi sorunu yaşayan kişiler çeşitli işlemleri uygulayarak bu sorundan kurtulabilirler. Kirpik dökülmelerini önleyen vitamin takviyelerini kullanabilirler. Güçlü ve daha doğal kirpikler için hazırlanan kür türlerini kirpiklerinde uygulayabilirler. Kirpik dolgunlaştıran nemlendiriciler de kullanılabilir. Kirpik köklerini temizlemek için Antioksidan kullanılabilir. Beslenme durumuna dikkat edilmeli ve kirpiklere zarar veren maddelerin kullanımı bırakılmalıdır.

Yüzü yıkarken daha yumuşak davranmalı ve kirpik köklerine çok fazla bastırılmamalıdır. Kirpik makyajı yaparken kaliteli markaların ürünlerini kullanmak ve aşırı derecede kirpik makyajı yapımından kaçınmak da kirpik sağlığını olumlu yönde etkileyen faktörler arasında bulunur. Kirpik dökülmesi biyolojik ve psikolojik faktörler sebebiyle oluşur. Bu yüzden psikolojik olarak insanı yıpratan ve yoran durumlardan uzak durmak insan sağlığı için oldukça önemli. Biyolojik olarak oluşan rahatsızlıklar için de tedavi görmek ve doğru ilaç kullanmak kirpik sağlığını olumlu yönde etkileyen faktörler arasında bulunuyor. Kirpik dökülmesi sorunu yaşayanlar, kirpik dökülmesinin nedenini araştırmalı ve bu sorunun çözümü için çözüm yollarını aramaya başlamalı. Kirpiklere iyi gelen işlemleri uygulamalı ve tedavi sürecine girilmeli.