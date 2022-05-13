Banyo Yaparken Vücudunuza Kese, Lif ve Sünger Kullanmayı Bırakırsanız Ne Olur? Sıcak suyun altında yıkanıp günün yorgunluğunu atarken birçok Türk insanı gibi kese ve banyo süngeri kullanmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Peki kese yapmak cildimize zarar verir mi? İşte uzun dönem banyo lifi ve kese kullanmanın beraberinde getirdiği etkiler!







1. Kese ve banyo liflerini hepimiz ölü deriyi atmak için kullanıyoruz. Ancak asıl kullanmadığınızda cildiniz daha temiz olabilir!

Hepimiz banyo liflerini ve keseleri cildimizdeki ölü deriyi atmak amacıyla kullanıyoruz. Ancak sanılan tam aksine lifler çok gözenekli olduğu için vücudunuzdan atılan ölü derileri toplar ve kendi içinde bakterilerin üremesine yol açabilir.





Liflerin ve süngerlerin içinde biriken ölü deriler, bir sonraki kullanımınızda ise sizin cildinizde deri enfeksiyonları oluşmasına neden olabilir.

2. Cildinizin tahriş olmasına neden olur.

Çok sık ve sert kese yapmak cildinizin işine yaramaz, tam tersine tahriş olmasına sebep olur. Eğer her duş aldığınızda banyo lifi ve keseyi kullanıyorsanız bir ara vermek cildinize iyi gelebilir, tahriş olmasını engelleyebilir.





3. Jilet sonrası oluşan tahriş ve yaraların iyileşmesini geciktirir.

Bacak ve kol bölgelerinde istenmeyen tüylerden hızlıca kurtulmanın yolu tıraş etmek. Ancak tıraş sonrası tahriş hepimizin dertlerinden biri... Kese yapmak kıl dönmesi gibi sorunlara iyi gelse de tıraş sonrası tahrişi daha kötü yapıyor! Bundan sonra belki tıraş olduktan sonraki birkaç gün kese ve lif kullanmamayı deneyebilirsiniz...





4. Islak kalan lif ve keseler, tehlikeli bakterilerin üremesine yol açabiliyor!

Bu yüzden liflerinizi, süngerlerinizi ve keselerinizi kullandıktan sonra dikkatlice kurutup banyo dolabı gibi kapalı bir ortamda tuttuğunuzdan emin olun.

Banyodan çıktıktan sonra kese ve lifleri ıslak halde bıraktığınızda E.coli isimli tehlikeli bakterinin büyümesine yol açıyor olabilirsiniz. E.coli'nin belirtileri arasında karın ağrısı, mide bulantısı ve hatta kusma görülüyor.