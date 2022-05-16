Karanfil Kürünün Saça Yararları

Mutfaklarda kullanılan karanfil, saç bakımında da sık sık tercih ediliyor. Oldukça faydalı olan karanfili saça uygulamak da çok pratik. Peki karanfilin saçlara faydaları nelerdir? Karanfil kürü nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar...

Karanfilin saçlara faydaları nelerdir?

Karanfil, sağlık için faydalı olduğu kadar saçlara da iyi geliyor. Bu nedenle saç bakımında da tercih ediliyor. Peki karanfilin saça faydaları neler? Karanfil kürünün saçlara yararları...Karanfil, saçların hacim kazanmasına yardımcı olur. Eğer saçınız hacimsiz görünüyorsa karanfil bakımını tercih edebilirsiniz.Dökülen saç telinin yerine yenisinin gelmesi sadece saç köklerinin (folikül) sağlam kalması ile mümkündür. Karanfilin antibakteriyel özelliği, foliküllerin hava alabilmesini sağlayarak yeni saç oluşumuna yardımcı olur.Düzenli aralıklarla saça uygulanan karanfil kürü daha canlı ve parlak bir görüntü kazandırır.