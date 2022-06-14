Kalıcı oje tırnağa zarar verir mi?

Yaz aylarının gelmesi ile beraber su ile daha çok iç içe olduğumuz bu süreçte konfor sağlayan kalıcı oje işlemi fazlasıyla tercih ediliyor. Tırnak sanatçıları ve protez tırnak eğitmenleri ile kalıcı oje uygulamasının püf noktalarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk.

Deniz ve havuz sezonunun açıldığı, yaza giriş yaptığımız bu günlerde tırnak bakımına ekstra özen göstermek gerekiyor. Konforlu ve daima bakımlı tırnaklara sahip olmak istiyorsanız ve günlük kullanım için protez tırnak tercih etmek istemiyorsanız o zaman kalıcı oje bir çözüm yolu oluyor. Peki kalıcı oje tırnaklara zarar veriyor mu? Kalıcı oje bakımı nasıl olmalı? Kalıcı ojede dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Tırnak sanatçıları ve protez tırnak eğitmenleriyle kalıcı oje hakkında tüm püf noktalarını bize anlattılar.

Protez tırnak tercih etmeyenler için kalıcı oje çözüm sunuyor

Konforlu bir şekilde daima bakımlı el ve tırnaklar için protez tırnaklar tercih edilirken günlük hayatında protez tırnak işlemi uygulamak istemeyen veya ihtiyaç duymayan danışanlarımıza kalıcı oje işlemi yaparak tırnaklarının uzun bir süre bakımlı ve sağlıklı durmasını sağladıklarını belirten tırnak sanatçıları ve protez tırnak eğitmenleri "Kalıcı oje uygulamasında en önemli detay kaliteli malzeme kullanmaktır" dedi.

"Uzman tekniği ve malzeme kalitesi büyük önem taşıyor"

"Tırnaklarda uzun süreli hem şık hem de zarif bir görünüm elde edebilmek için kalıcı oje yöntemine başvuruluyor. Fakat elbette kalıcı oje işleminde de tırnak yüzeyinin zarar görmemesi adına muhakkak malzeme kalitesine dikkat edilmesi gerekiyor. Uzman tekniği ile beraber hijyen, malzeme kalitesi ve cihaz çok önemli bir detay. Bu detaylara dikkat edilmediği takdirde tırnak zarar görebilir" diye belirttiler.

"Zararsız bir yöntemdir"

Tırnak sanatçısıları ve protez tırnak eğitmenleri "Kalıcı oje uygulamasına başlamadan önce tırnakların törpülenip pürüzsüz bir yüzey elde edilmesi gerekiyor. Bu yüzeyin üzerine renk uygulamasını yapılır. Kalıcı ojenin yapısı normal oje yapısından farklı olduğu için mutlaka bir uzman tarafından uygulanmalıdır, aksi halde şık bir görünüm elde etmek pek mümkün olmayabilir. Renk seçimi ve uygulaması yapıldıktan sonra, parlaklığı ve koruyuculuğu sağlayan en önemli faktör olan top coat uygulaması yapılır. Kalıcı ojenin yapılması aşamasında uzmanın doğru şekilde adımlarını gerçekleştirilmesi ve ojeyi çıkarma işleminde tırnağın zorlanmaması gerekir. Kalıcı oje zararsız bir yöntemdir. Sadece tırnağında mantar, sedef, gibi problem olanların tercih etmemesi gereken bir işlem olarak değerlendirilir. Sağlıklı tırnaklar için verdiği başarılı sonuçlarla herhangi bir soruna yol açmaz. Bu söylenilen koşullarda iyi bir merkez seçimi yapıldığı takdirde kalıcı oje tırnağa hiçbir şekilde zarar vermez" dedi.