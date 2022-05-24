İpek Kirpik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İpek kirpik yaptırmaya karar verdiğinizde ne istediğinizi biliyor olmanız çok önemlidir. Genelde yapım aşamasında ne istediğinizi bilmemek oldukça zor bir durumdur.





İpek kirpik yaptırmaya karar verdiğinizde ne istediğinizi biliyor olmanız çok önemlidir. Genelde yapım aşamasında ne istediğinizi bilmemek oldukça zor bir durumdur.

Genel olarak sizden var olan beş seçenek arasından karar vermeniz beklenir veya ipek kirpik uygulayan eğitimli uzmanın yönlendirmesiyle yol alırsınız.

Kalınlık, tip, tarz, kıvrıklık ve uzunluk ihtiyacınız olan karar kriterleridir. Tabii en başta sağlıklı bir işlem olabilmesi için, kendi doğal kirpiklerinizin durumu analiz edilmeli ve kaldırabileceği uygulamalar tatbik edilmelidir.

Hazırlıklı olabilmeniz için, uzmanından sizin gözleriniz kapalıyken size uyguladığı ipek kirpiklerle ilgili bilgi edinebilirsiniz.



Uygulama











İpek kirpik uygulaması basit görünür ama çok dikkat gerektiren bir işlemdir. Dış görünüşü kökten değiştirir ve yüzünüze ifade katar.

İpek kirpik uygulaması öncesi her bir doğal kirpiği ayırmak yani izole etmek gereklidir.

Doğal kirpik ayrıldıktan sonra ipek kirpik seti (haznesinden) uygun bir kirpik seçilir. Özel solüsyon yapıştırıcısına batırılır. Bunu tam ve doğru miktarda yapabilmek önemlidir. Çok az yapılırsa yetersiz olacağından sağlam olamayacağı gibi, çok fazla yapıştırıcıyla da kirpiklerin yapışması ve kalıntılara sebebiyet vermesi gibi istenmeyen sonuçlara yol açar.

Sonraki adım kirpiklerin doğru pozisyonlarda ve doğru noktalara uygulanıyor olmasıdır. İpek kipikler doğal kirpiklerin en üst noktasına (en dibe) veya duruma göre ortasına uygulanmaktadır. Yanlış yönlü veya yanlış yere uygulanmış ipek kirpik tüm görüntüyü bozacaktır.



Kalınlık

Bilinmelidir ki ipek kirpikler milimetre ile ölçülebilen kalınlıklarda kategorize edilir. Farklı tazrlar farklı kalınlıklardaki ipek kirpiklerle yapımaktadır.

İpek kirpikler istenilen farklı tarzlara göre tasarlanmıştır. Çok kalın olanları kullanmaktan kaçınılmalıdır.

20mm veya 25 mm kalınlık bir doğal kirpiğin kaldırabileceğinden fazladır.



Kalınlıklar

15 mm en çok kullanılan klasik kirpiklerdir.

10mm ler çok ince kirpiklerdir ve çok ince kirpiği olanara veya iknci bir kirpikle birlikte kullanılmlıdır. 10 mm lik ipek kirpiklerin ikili kullanımı hacim yaratmak /2 boyutlu görünüm vermektedir. Daha hacimli görünmler içinse 0.7 mm, 06 mm ve 0.5 mm kalınlıklardaki kirpiklerin birlikte kulanımı gereklidir.

Kişilerde ipek kirpik kullanım miktarı doğal kirpiklerin ve seçilen ipek kirpiklerin kullanıım miktarı ile doğru orantılıdır. Örneğin en çok kullanılan ipek kirpik 0.7 mm kalınlıklardakidir. Birkaç ipek kirpik doğal kirpikler üzerine. Ancak uzman 0.5 mm lik ipek kirpiği beşer beşer kullanmayı da seçebilir . Bu tamamen doğal kirpiklerin dayanıkllığı ile doğru orantılıdır.



İPUCU:

Doğal kirpiklerin kalınlıkları, kullanılacak ipek kirpik seçiminde etkili olur. Çok kalın ve çok uzun kirpikler doğal kirpiklere zarar verir.











İpek kirpikte tarz seçmi kirpik doluluğu ile sonuçlanır.Aynı zamanda genel görünümü etkiler. Kalsik. Hybrid 2d ve volume tarları bulunur.

Klasik en doğal tarz iken, volum-Hacim en belirgin olanıdır.





Klasik Tip

Klasik ipek kirpik, her bir doğal kirpik üzerine bir adet uygulanarak olur. Doğal kirpiklerin %90 oranında klasik ipek kirpik ile uygulandığında kendi kirpik dolululk görüntüsü elde edilmektedir.

Hibrit Tip

%50 klasik ve %50 hacimli yada volume ipek kirpik karışımlarından oluşan tarzdır.Bu klasik ve volume kullanımından oluşan bir settir. Başka bir değişle hibrit tarzı klasiğin hacimli ve dolu efekti vern halidir.

2D Tip

Bu tarzda her kullanılan ipek kirpik klasikte ince fakat volum dan daha kalındır. Hem doluluk he de şekil verir.Her bir doğal kirpiğe iki adet ipek kirpik uygulanır. Şekilli efekt verir.



Volum (Hacimli) Tip

En dolu setten oluşur. Her bir doğal kirpiğe 3 ila 5 adet ipek kirpik uygulanır.

İpek kirpikler en çok klasik ve Volum olark bilinir ve kategorize edilirler. Klasik en kalın kirpiktir ve doğal olana bire bir uygulanırken, volum en ince kirpik olup her bir doğal kirpiğe 3 ile 5 adet birden uygulanır.

Hibrit klasik ve volume karışımıdır.

2D her doğal kirpiğe iki adet kirpik ile iki boyutlu görünüm vermektedir.





İPUCU:

Doğal kirpik miktarı kadar ipek kirpik uygulanabilir. Doğal kirpiği çok olan biri için klasik tarz dolgunluk vererek volum uygulamada olduğu gibi dolun bir görünüm elde edilecektir. Ancak uygulama yapılan kişinin az kirpiği varsa ve doluluk isteniyorsa 2D, hibrit veya volum tipi kullanılmalıdır.

Stil









Kedi Gözü (Cat Eye) Tarzı

Kısadan uzuna doğru devam eden ve uzunun en sonda olan stildir. Bununla göz badem şeklinde gözükmesini sağlamaktadır.

Bebek Gözü (Doll Eye) Tarzı

En uzun kirpiklerin gözün orta kısımlarında olmasını ve gözün daha açık görünmesini sağlayan stildir. Gözün iç ve kenar kısımlarında kirpikler kısadır. Doğal kirpik görünümüne en yakın tarz budur.



Dramatik Tarz

Bu stil de ipek kirpik kisadan ani br şeklide uzuna doğru geçiş yaptığından daha uzun kirpik etkisi sağlanacaktır.

En çok tercih edilem tarz; kedi gözü (cat eye), bebek gözü (doll eye) veya dramatik olarak bilinir. Ancak tarzlar bu kadarla kısıtlı değildir.

Kedi gözü, gözü içten dışa doğru çekik göstererek badem şeklini verir.

Bebek gözü, gözün orta kısımlarından gözü açarak daha iri görüntü sağlar. Bu en doğal görünen şekildir.

Dramatik tarz ise en çok uzunlukla gözde en belirgin etkiyi yaratır.





İPUCU:



Herhangi bir stil doğal veya dramatik olabilir.bu tamemen uzmanın sizde kullanacağı kombinasyon ile değişmektedir.

Kıvrıklık

İpek kirpiklerdeki kıvrıklık miktarı ne derece artarsa önden görünürlük artacak ve o derece fark edilecektir.









J Şekil

Bu şekilde minimum kıvrıklık bulunmaktadır. Önden fark edilebilirlik neredeyse yoktur.

B Şekil

Az kıvrıklık ve önden az farkedilebilirlik verir.

C Şekil

Doğal kıvrıklık veren şekil, C şeklinde kıvrım doğal kirpiklerin sahip olduğu kıvrımdır.

D Şekil

En çok kıvrıklıkla önde en çok fark edilebilen şekildir.

L Şekil

Yukarıya doğru ani kıvrıklıkla özellikle göz kapak düşüklüğü olan kişilerde kullanım tercih edilir.

İpek kirpiklerdeki harfler, kıvrımın aldığı şekli temsil eder. Bu şekilleri biraz daha incelersek;

J kıvrıklık en az kıvrık ve kalkık kirpik şeklidir. B kıvrıklığa oranala daha fazla kıvrıklık içeren doğala yakın kıvrıklıktır.

C kıvrıklık çoğu insanda olan doğal kirpik kıvrımıdır.

D kıvrıklık en belirgin en kıvrık ve yukarı doğru kalkık olan şekildir. Aynı zamanda ön açıdan en çok fark edildiği için en populer olandır.

L kıvrıklık ise çok daha belirgin yukarıya doğru bir açıyla özellike göz kapak düşüklüğü olanlar için çalışılması daha etkin ve C kıvrıklığın yetmediği noktalarda kullanılmaktadır.

İPUCU:

İpek kirpik kıvrımlığı, doğal kirpiklerinizdeki kıvrıma göre seçip uygulandığında, bu sentez ipek kirpiklerin doğal kirpikte daha iyi tutunmasını sağlar.

Uzunluk

Uzunluk, doğal kirpiklerin ne kadar ağırlık kaldırabileceği ile yakından alakalıdır. Genel olarak var olan uzunluğun artı %20 si ipek kirpik olarak kullanılabilir. Bundan fazlasını seçmek doğal kirpik sağlığını riske atar.



Uzmanın ipek kirpik uygularken kullanacağı uzunluk, kendi kirpiğinizle doğru orantılıdır. Olması gerekenden çok daha uzun ipek kirpik kullanımı, doğal kirpiklerde dökülme ve kopmalara sebebiyet verecektir. En uzun kirpik etkisi için en ince volum set kullanılabilir.





İPUCU:



Günlük kullanım çin uygulanması en uygu ipek kirpik uzunluğu 12 mm olandır. Kişiden kişiye değişkenlk gösterse de özellkle gözlük kullananların daha uzun kirpik kullanımı ile gözlüklerde süpürge etkisi olabilir.

İpek Kirpik Uygulaması Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

İpek kirpik uygulaması sonrası dikkat edilmesi gereken en önemli şey; kirpiklerin ilk 24 saat ıslatılmamasıdır.

İpek kirpikler uygulandıktan hemen sonra ilk 24 saat özellikle ıslatılmamalıdır ve genel olarak da deniz tuzu yada havuz klorundan uzak tutulmlıdır.

Hiçbir şeklide yğ bazlı bir göz bakım ürünü veya makyaj çıkartıcı kullanılamaz. Bu durumda dökülme ve kırılmalar olabilmektedir.

Herhangi bir makyaj ürünü kullanılabilir fakat göz için far ve rimelden kaçınılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki ipek kirpik uzmanı kirpik bakımı ve yenilenmesinde rimel sürülmüş ve kötü kullanışmış kirpiklerden bunların temizlenmesinden sorumlu tutulamaz. Bu sebepten uzun ömürlü kullanım için doğru kullanım çok önemlidir.



