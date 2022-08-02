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İnce ve seyrek saçlılar bu maske ile daha gür saça sahip olabilirsiniz

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Saç görünümü kadınlar için oldukça önem taşıyor. Tüm görünüşü etkileyen saçın daha bakımlı ve güzel görünmesi için gür gözükmesi isteniyor. Saçlarınız ince ve seyrekse onları daha hacimli göstermek içi çeşitli maske tariflerini uygulayabilirsiniz. Aşağıda yer alan maske tarifi ile saçlarınız çok daha gür gözükecek.

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İnce ve seyrek saçlılar bu maske ile daha gür saça sahip olabilirsiniz

Cilt bakımı kadar saç bakımına da özen göstermek gerekiyor. İnce ve yıpranmış saçlar istenmeyen görünümlere sebep oluyor. Daha gür ve hacimli saçlar çok daha bakımlı bir görünüm kazanmanızı sağlıyor. Bu görünümü elde etmek için muz ve yumurtadan faydalanabilirsiniz. Saçı gürleştirecek maske tarifi ile istediğiniz görünümü elde etmeniz mümkün.

SAÇI GÜRLEŞTİREN MASKE TARİFİ

2 yumurta sarısı, 2 olgun muz, 2-3 yemek kaşığı bal, yarım fincan saç kremi ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını tamamen püre haline gelinceye kadar iyice karıştırın. Karışımı saçlarınıza iyice yedirin, 20-30 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulayın. Hızlıca sonuç veren bu saç maskesini her duştan önce uygulamanızı tavsiye ederiz.
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