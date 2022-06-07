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Gözaltı Morluklarınızı Evde Çözebilirsiniz

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Gözaltı morlukları kişiyi oldukça rahatsız eden durumlar arasında yer alıyor. Gözaltı morluklarına neden olan birçok neden bulunuyor. Birçok insan gözaltı morluğu problemleri yaşıyor.

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Gözaltı Morluklarınızı Evde Çözebilirsiniz

Gözaltı morlukları kişiyi oldukça rahatsız eden durumlar arasında yer alıyor. Gözaltı morluklarına neden olan birçok neden bulunuyor. Birçok insan gözaltı morluğu problemleri yaşıyor. Pandemi nedeniyle artan birçok sağlık sorunları arasında gözaltı morlukları da yer alıyor. Gözaltı morluklarınızı evde geçirebilmeniz için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bunları yaparak etkili çözümler alabilirsiniz.


Pandemi nedeniyle arttı! Gözaltı morluklarınızı evde çözebilirsiniz

Göz ve göz çevresi oldukça hassas yapıya sahipler. En ufak etken bile hasar almalarına neden olabiliyor. Gözaltı morlukları da çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor. Bu nedenler arasında genetik faktörler, yeterli su içilmemesi, sağlıksız beslenme, uykusuzluk, dijital ekranlara fazla maruz kalmak, stres, yaşın artması bulunuyor. Pandemi nedeniyle artış gösteren sağlıksız beslenme, evden çalışma, stres gibi faktörler gözaltı morluklarının çok daha artmasına neden oldu. Gözaltı morluklarından kurtulmak için bol su içip gözaltı bakımlarınızı yapabilirsiniz.
 

GÖZALTI MORLUKLARI İÇİN MASKE TARİFİ

 

Malzemeler
 

  • 1 kaşık pirinç
  • Yarım salatalık
  • Yarım bardak su
 

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Yapılışı

1 kaşık pirinç, yarım salatalık ve yarım bardak suyu blenderdan geçirin. Yuvarlak pamukları ikiye bölerek hazırladığınız karışımın içerisine atın. Pamukların hazırlanan karışımları iyice çekmelerini sağlayın. Pamukları poşete koyarak buzluğa atın. 1 saat beklettikten gözaltlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu maske tarifi her sabah uyanınca uygulayabilirsiniz.


 
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