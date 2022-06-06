Göz Makyajınıza Renkleri Dahil Etmenin 5 Yolu

Sezonun sınır tanımayan, enerjik ve canlı renklerini göz makyajınızla buluşturmanız için birçok seçeneğiniz var.

İster cüretkar bir makyaj tercih edin, isterseniz de renklerle haşır neşir olmaya yeni başlamış olun bu görünümler yazın optimist havasını bakışlarınıza taşıyacak.

Renkli Eyeliner

Yaz aylarında siyah eyeliner'ınızı farklı renklerle yenilemeye ne dersiniz? Bu minimal uygulama neon tonları bile evcilleştiriyor!









Tek Ton

Monokrom far uygulamasıyla bakışlarınızı ön plana çıkarabilir ve dumanlı bakışları yeni renklerle güncelleyebilirsiniz.











Göz Haresi

Klasik makyaj görünümlerinden vazgeçemiyorsanız göz kapağının ortasına yapacağınız minik bir renk dokunuşuyla bakışlarınızı canlandırabilirsiniz.











Mix & Match

Makyajda cesur olmaktan korkmuyorsanız ve renklerle oynamaktan hoşlanıyorsanız sezonun favori kombinlerini göz makyajınıza yansıtmaktan çekinmeyin!









Nokta Atışı

Ferah bakışlarınıza canlı bir dokunuş için göz pınarına renkli bir uygulama yapabilirsiniz. Nokta atışı kullanacağınız farlar makyajınıza parlak tonları adapte etmenin pratik bir yolu.





