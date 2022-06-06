Göz Makyajınıza Renkleri Dahil Etmenin 5 Yolu

İster cüretkar bir makyaj tercih edin, isterseniz de renklerle haşır neşir olmaya yeni başlamış olun bu görünümler yazın optimist havasını bakışlarınıza taşıyacak.
Renkli Eyeliner
Yaz aylarında siyah eyeliner'ınızı farklı renklerle yenilemeye ne dersiniz? Bu minimal uygulama neon tonları bile evcilleştiriyor!
Tek Ton
Monokrom far uygulamasıyla bakışlarınızı ön plana çıkarabilir ve dumanlı bakışları yeni renklerle güncelleyebilirsiniz.
Göz Haresi
Klasik makyaj görünümlerinden vazgeçemiyorsanız göz kapağının ortasına yapacağınız minik bir renk dokunuşuyla bakışlarınızı canlandırabilirsiniz.
Mix & Match
Makyajda cesur olmaktan korkmuyorsanız ve renklerle oynamaktan hoşlanıyorsanız sezonun favori kombinlerini göz makyajınıza yansıtmaktan çekinmeyin!
Nokta Atışı
Ferah bakışlarınıza canlı bir dokunuş için göz pınarına renkli bir uygulama yapabilirsiniz. Nokta atışı kullanacağınız farlar makyajınıza parlak tonları adapte etmenin pratik bir yolu.