Siyah noktalara ve gözeneklere elveda! Fiddy metodu nasıl uygulanır? Cilt altında kalmış tüm kirlerden kurtulmayı kim istemez! Fiddy metodu bunu yapmanıza olanak sağlıyor. Cilt bariyerinin altında kalmış tüm kirlerden arındırarak cilt gözeneklerinden ve siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayan Fiddy metodu nedir?





Pek çok yöntem denediniz ama siyah noktalardan, komedonlardan ve gözeneklerden kurtulamadınız mı? Cilt altındaki kalmış tüm kirleri çıkarabilen, cildin pH derecesini düzenleyen ve kurtulamadığınız gözenek problemini ve siyah noktaları da ortadan kaldıran bir yöntemle geldik. Son yıllarda oldukça popüler olan çift aşamalı cilt temizliğinin de bir parçası olduğu Fiddy metodu cilde zarar veremeden derinlemesine temizlik sağlıyor! Peki Fiddy metodu nedir? Uzun aşamalı ama mükemmel sonuç veren bir cilt maskesi yapalım...

Fiddy metodu nedir?

Cilt problemi yaşayan veya yağlı ciltlere sahip kişilerde makyaj kalıntılardan ve çevresel tüm kirliliklerden arındıran ve ağır yağ bazlı bakım kremlerini de derinlemesine temizleyen bir maskeye ihtiyaç duyuyoruz. Fiddy metodu ile cildi yormadan, yıpratmadan ve hasar vermeden derinlemesine temizlemek mümkün. Kore kökenli cilt bakım bloggerı Jude Chao tarafından geliştirilen Fiddy metodu 3 aşamalı cilt temizleme rutininden oluşuyor. Aslında buradaki mantık benzer maddelerin birbirlerini çözmesi. Buradaki amaç cildin pH seviyesini düzenleyerek ciltte oluşabilecek kusurları minimum hale getirmesidir. Her cilt tipine uyumlu olan bu maske cildinizin ihtiyacına göre haftada bir uygulama için uygundur.

Fiddy metodu nasıl uygulanır?

Fiddy metodu uygularken kolay gibi görünse de aslında bekleme süreleriyle birlikte tam olarak yaklaşık 1 saat kadar vakit ayırmanız gerekiyor bu yüzden evde olacağınız bir gün belirlemek bu maskeyi uygulamak için en doğru zaman dilimi olacaktır. Unutmayın maskeyi bekletmek bu metod da çok önemlidir. Uygulamayanın adımları tam olarak şöyle:





1. Adım: Salistik asit (BHA) ile gözeneklerde biriken kiri ortaya çıkarın

Bu metodun ilk ve en önemli adımı BHA ile gözeneklerde biriken kiri ortaya çıkarmanız. Öncelikle cildinizi iyice bir temizleyin. Jel veya köpek temizleyiciniz ile cildinizi kirden arındırın. Cildinizi temizledikten sonra BHA içeren ürününüzü bir pamuk yardımıyla cildinize iyice sürün. Bu aşamayı uygularken pH değeri 3 ile 4 arasında olan %2'lik konsantrasyona sahip bir BHA ürününün kullanılması öneriliyor. BHA'lar yağda çözülebilen bileşik olduğundan dolayı cilt altına kolaylıkla nüfuz ederek cilt bariyerindeki birikmiş kire kolaylıkla ulaşabilir. Gözenekleri tıkayan tüm kirler yumuşayarak cilt yüzeyine çıkar. Bu ürün etki etmesi için ürünü sürdükten sonra 20-25 dakika aralığında beklemeniz gerekir.





2. Adım: Kil maskesi ile derinlemesine bir temizlik yapın

BHA ürününden sonra cildinizi yıkamadan kil maskesini uygulayın. Kil maskesi ile derinlemesine bir temizlik yapacaksınız. Kil maskesinde yazan yönergelere göre maskeyi uygulayabilirsiniz. Ancak eğer kil maskeniz toz şeklinde ise o zaman öncelikle kil maskenizi oluşturacak cam bir kase alın. Çok az miktarda su ile toz halindeki kil maskesini karıştırın burada toz halinde olan kıvam katı bir maskeye dönüşecektir. Bu maskeyi bir fırça yardımıyla cildinize iyice yedirin. Verilen süre kadar (genellikle 10-15 dakika) cildinizde maskeyi bekletin. Maske kuruduktan sonra cildinizi ılık bir su ile yıkayın.







3. Adım: Yağ bazlı bir temizleme suyu ile cildinizdeki kiri temizleyin

Ilık su ile temizlenen cildinize yağ bazlı bir temizleyici sürmeniz gerekiyor. 15 dakika kadar sürdüğünüz yağ bazlı temizleyiciyi cildinizde bekletin. 15 dakika bekledikten sonra 5 dakika boyunca masaj yapmanız gerekiyor. Yuvarlak hareketlerle masaj yaparak kiri cilt yüzeyine çıkarın. Eğer tüm adımları doğru yaptıysanız masaj yaptığınız zaman cildinizdeki kirin elinize geldiğini göreceksiniz. Küçük kum tanesi gibi elinize gelen kirler aslında cilt altında kalmış sebumla karışık gözenek tıkayan kirlerdir. Eğer cildinize çok fazla yağ bazlı ürünler kullanmıyorsanız, fazla makyaj yapmıyorsanız kirler oluşmayacak ve elinize gelmeyecektir. Kirlerin elinize gelmemesi de çok normaldir. Bu yüzden yanlış yapıyorum diye düşünmeyin cildiniz her şekilde temizlenmiş olacaktır.





4.Adım: Süt bazlı temizleyici ile cildin yağ oranını düzenleyin

Cildinizde yağ bazlı temizleyici ile masaj yaptıktan sonra ılık su ile fazla yağı cildinizden alın. Daha sonra normal bir temizleyici ile yüzünüzü tekrardan yıkayın. Bu son adım ile hem yüzünüzdeki fazla yağ dokusunu alacaksınız hem de nem oranını dengeleyeceksiniz. Temizledikten sonra ardından normal kullandığınız serumu ve nemlendiriciyi de sürebilirsiniz.





