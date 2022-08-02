Evde Saç Renginizi Açmanız Çok Kolay!

Yazın saçlarınızda istediğiniz renge kavuşacaksınız.Saçlarınızın renginden sıkıldıysanız ve farklılık arıyorsanız bu haber tam size göre! Saçlarınızı evde doğal bir şekilde açmanın birçok yolu bulunuyor. Üstelik bu doğal yöntemler saçı yıpratmadan açarak saç yapısını bozmuyor. Saçlarınızda doğal renk değişimleri istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Yaz aylarında güneş ışınları ile birlikte saçların renginde değişimler meydana geliyor. Saça uygulanan tarifler ile saç renginizi daha hızlı ve etkili bir şekilde açmak mümkün olabiliyor. Uygulayacağınız tarifler saça bakım yaparken istediğiniz saç rengine kavuşmanızı sağlıyor.

PAPATYA SUYU

Papatya suyu saç açmak için en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bir avuç kurutulmuş papatyayı, 2 su bardağı suyun içerisine ekleyerek kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve 15 dakika demlenmesi için bekleyin. Demleme işleminden sonra papatyaları süzün ve suyunu sprey şişesine boşaltın. Karışım soğuduktan sonra saçlarınıza sıkın ve 20 dakika güneş ışığında bekleyerek kurutun. Bu uygulama sık sık tekrar edildiğinde saçların rengi açılmaya başlayacaktır.

ELMA SİRKESİ



Elma sirkesi de saç açmak için uygulanan yöntemlerden biridir. 6 çay bardağı suyu, 1 çay bardağı elma sirkesi ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı saçlarınıza uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı ılık suyla durulayın. Sirkenin yoğun kokusundan kurtulmak için, sirkeyi suyla seyreltmeyi unutmayın.

TARÇINLI KREM

Tarçın hem saç sağlığını koruyan hem de saç rengini açan bir besindir. 3 yemek kaşığı toz tarçını, yarım fincan saç kremine ekleyerek karıştırın. Yoğun bir karışım elde edince saçınıza uygulayın. 2-3 saç beklettikten sonra bol suyla durulayın.

BAL VE SİRKE

Suyu ocakta ısıtın ve içerisine 2 yemek kaşığı bal ekleyin. Karışım kaynamaya başladığında yarım limon suyu ve 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra buzdolabına koyun ve 2-3 dakika bekletin. Karışım soğuduğunda ıslak saçınıza uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra güzelce durulayın.

KARBONAT

Bir yemek kaşığı karbonatı, 1/3 fincan ılık suyla seyreltin. Karışım hamur kıvamına gelene kadar karıştırın. Saçınızı parça parça ayırın ve hazırladığınız karışımı fırça yardımıyla sürün. Saç derisini korumak için, karışımı kök kısımlara sürmeyin, temas ettirmeyin. 10 dakika beklettikten sonra saçınızı durulayın.

LİMONLU SU

Limon suyu, saç açma yöntemlerinde kullanılan yöntemlerin başında gelir. Ancak limon suyunu direkt saça uygulamak oldukça tehlikeli ve zararlıdır. Limon, asitli bir yapıya sahip olduğu için saçları yakar. Bu yüzden limonu hindistan cevizi yağı veya saç maskesiyle karıştırarak uygulayabilirsiniz. Maskeyi uyguladıktan sonra 10 dakika güneşte bekleyin. Ardından bol suyla saçınızı durulayın.