Evde cilt tipi testi nasıl yapılır?

Senin cildin hangisi? Yağlı mı, kuru mu yoksa karma mı? Belki konu kahve siparişiniz olduğunda tipinizi biliyorsunuzdur ama nasıl bir cilde sahip olduğunuzdan biraz daha az eminsinizdir. Cilt tipi testi nasıl yapılır?

Muhteşem bir cilt herkesin hayali. Güzel cildin en büyük sırrı da doğru bakım yapmak. Ancak cilt tipinizi tespit etmek konusundan kafanız karışık ise bu yazımız sizin için! Sürekli nemlendirme gerektiren kavrulmuş yanaklarınız mı var? Yoksa bir kombinasyon durumu mu? Her ne ise, cilt tipinizi bilmek en iyi bakım rutinini bulmanıza yardımcı olabilir. Ve cildinize karşı değil, onunla çalışan ürünlerle bakım yapmak, en muhteşem kupanızı öne çıkarmanıza yardımcı olacaktır.



Cilt tipini belirlemenin 3 kusursuz yolu

1. Günlük testi yapın

Kurul sertifikalı bir dermatolog ve kozmetik cerrah olan Melanie Palm, “Cilt tipinizi belirlemenin en kolay yolu, tipik bir günde sabahtan akşama kadar nasıl performans gösterdiğini görmektir” diyor.

Sonuçlar (günün sonunda) Cilt tipi

Yüzünüz yağlı ve parlak mı görünüyor? yağlı cilt

T bölgeniz parlıyor ama yüzünüzün geri kalanı çoğunlukla mat mı? karma cilt

Çok az yağ, pul pul veya kızarıklık var mı, yoksa hiç yok mu? normal cilt

Cildiniz pul pul mu yoksa gergin mi? kuru cilt

Cildiniz kaşıntılı, kırmızı veya iltihaplı mı? hassas cilt

*Nemsiz cilt bir tip değil, ayrı bir durumdur. Aynı zamanda yağlı, karma veya yukarıdakilerin tümü olan susuz kalmış bir cilde sahip olabilirsiniz.

2. Yıkama testini deneyin

Evde yoğun bir bisiklet sporu sonrası gün ortasında duş alırsanız veya akşam işe giderken rüzgar, kötü hava veya şiddetli güneş gibi tahriş edici maddelere maruz kalırsanız, gün boyu süren bir test mantıklı olmayabilir. İstediğiniz zaman bu değerlendirmeyi deneyebilir ve benzer sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Yüzünüzü hafif bir temizleyici ile yıkayın ve herhangi bir ürün veya makyaj uygulamayın. 30 dakika bekleyin ve cildinizin nasıl hissettiğini inceleyin.

Bu testi, yüzünüzü nispeten sakin hissettiğinde, yani bir koşudan sonra kızarmadığında veya bir meyve kabuğundan yanmadığında veya yürüyüşten sonra gergin hissetmediğinde deneyin.

3. Fotoğrafınızı çektirin

Dermatoloğunuz, gerekirse cildinizin davranışını daha fazla değerlendirmeye yardımcı olacak bazı fotoğrafik yöntemlere sahip olabilir.

Palm, "Vasküler filtreler aşırı veya sağlıksız kan damarı dağılımını sıfırlayabilir - bu da hassas, tahriş olmuş veya rozaya eğilimli cildi gösterir" diye açıklıyor. "UV benzeri filtreler güneş hasarı ve pigmentasyon gösterebilir."

Diğer yöntemler, cilt dokusundaki veya gözenek boyutundaki ince değişiklikleri vurgulayabilir veya hatta yağ üretimini gösterebilir.

Cilt tipiniz yıllar içinde değişebilir

Hamilelik, diyet, yer ve diğer birçok faktör cilt tipinizi değiştirebilir. Cildinizi ölçmenin en iyi yolu onu tanımaktır! Bu, ona (temiz ellerle) dokunmak ve sıcaklığı, dokusunu ve kaldırma kuvvetini gerçekten hissetmek anlamına gelir. Ara sıra yumuşak bir çimdik testi de hidrasyon seviyelerini değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Cilt tipinizi anladıktan sonra, cildinizin benzersiz özellikleriyle çalışmanıza yardımcı olacak ürünleri veya bakım tekniklerini cephanenize ekleyin.

Yağlı cilt çatlakları için 5 çözüm

Bentonit kil maskesi deneyin.

Deniz yosunu veya tuzlu su bazlı toner kullanın.

Kükürt bazlı bir nokta düzeltici ile lekeleri tedavi edin.

Yağ bazlı cilt bakımını düşünün ve ürünleri kurutmaktan kaçının.

Yağ üretimini ve tıkanmış gözenekleri artırabileceğinden, susuz kalmış cildi kontrol edin.

Kurutma etkisi olan sivilce ile savaşan ürünlerle lekeleri yönetiyorsanız, bir nemlendiriciye can atacaksınız. Pullanmayla mücadele etmek ve cildinizi pürüzsüz ve yumuşak tutmak için asla nemden korkmayın.

Cilt bakım ürünü bileşenleri ve formülasyonunda uzmanlığa sahip kurul onaylı bir dermatolog olan Fayne Frey, "Yağlı cilde en iyi şekilde dimetikon gibi yağsız tıkayıcılara sahip nemlendiriciler sunulur" diyor .

Aşırı yağ üretiminin cilt sorunlarına neden olduğunu düşünüyorsanız, Palm, yağ üretimini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilecek oral ilaçlar alma veya topikal uygulamalar kullanma olasılığı hakkında dermatoloğunuzla konuşmanızı önerir.

Kuru cilt desteği ve tedavisi

Tıpkı bazı insanların biraz fazla sebum üretmesi gibi, diğerleri de az miktarda sebum üretir ve onları kuru cilt ile bırakır . Çözümün su içmek olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bazen çözüm daha kolay ve daha günceldir.

Palm, “Hyaluronik asit, seramidler veya serbest yağ asitleri içeren nemlendiriciler arayın” diyor. Ayrıca serumlarınızı ve nemlendiricilerinizi en inceden en kalına doğru katladığınızdan ve maksimum ürün penetrasyonu sağladığından emin olmak isteyeceksiniz.

Kuru ciltler için 5 çözüm

Durulama gerektirmeyen temizleme kremleri veya yağları kullanın.

Bir nemlendiriciye yatırım yapın.

Banyo yaparken veya duş alırken aşırı sıcak sudan kaçının.

Sabahları temizleyiciyi atlayın.

Gece boyunca nemlendirmeyi veya kağıt maskeyi deneyin.



Eksfoliasyon bazen dökülmeye yardımcı olabilir, ancak özellikle cildi yumuşattığını iddia eden asitlerle aşırı pul pul dökülmeye karşı dikkatli olun. Cildiniz pul pul dökülmeyi seviyorsa, işlemi her gün yerine haftada bir ila iki kez yapın.

Ne zaman doktora görünmeli?

Kuru, pul pul, gergin cilt bol miktarda nemlendirmeden sonra bile devam ederse, temas veya atopik dermatit gibi durumlarınız olup olmadığını ve varsa nasıl tedavi edeceğinizi öğrenmek için dermatoloğunuzla görüşün. Kuru cilt ayrıca egzama ve sedef hastalığı gibi kaşıntılı cilt rahatsızlıkları geliştirmeye daha yatkındır.

Karma cilt desteği ve tedavisi

Yüzünüz kuru ya da kaygan olup olmadığına karar veremiyorsa, karma cilt muhtemelen sizin tercihinizdir.

Frey, "Karma ciltler için nemlendirici formüle etmenin bir yolu yok" diyor. İşin püf noktası, sizin için neyin işe yaradığını bulmaktır.

Cildinizi sağlıklı ve mutlu tutmak için günler veya sabah ve akşam olmak üzere ürünler arasında geçiş yapmanız gerekebilir. Veya leke tedavisini güçlendirin ve T bölgenizde bir ürün ve yanaklarınızda başka bir ürün kullanın.

Karma cilt çatlakları için 3 çözüm

Dengeleyici bir toner deneyin.

Çay ağacı yağı bazlı roll-on ile sivilceye eğilimli yerlere sürün.

Nazik bir enzim maskesi ile pul pul dökün.

Hassas cilt: Yama testi yapın ve nelerden kaçınmanız gerektiğini öğrenin

Cildiniz üzerine koyduğunuz ürünleri protesto etme eğilimindeyse, bakım rutininize yeni bir eklemeyi denerken dikkatli olmalısınız.

Hassas cildi sakinleştirmek için 3 çözüm

Koku ve boya içermeyen ürünleri seçin.

Sülfatlar veya parabenler gibi maddelerden kaçının.

Uçucu yağlara nasıl tepki verdiğinize dikkat edin.

Palm, "Her iki ila dört haftada bir, dikkatli bir şekilde yalnızca bir cilt ürününü piyasaya sürün ve toleransı kontrol edin" diyor. Tam yüzünüze uygulamadan önce tepki verip vermediğinizi görmek için bir yama testi olarak çene çizgisine biraz dokunmanızı ve birkaç saat - bazen 24 saate kadar - beklemenizi önerir.

Palm, “ Yaşlanmayı geciktirmek için retinollere harika bir alternatif arıyorsanız, bir bakuchiol ürünü deneyin” diyor. "Kızarıklık ve tahriş olmadan A vitamini türevi benzeri yaşlanma karşıtı etkilere sahiptir."

Normal cilt

Normal cilt muhtemelen türlerin piyango kazananıdır, ancak henüz kutlamaya gitmeyin.

Palm, “Harika bir güneş kremi ve retinoid içeren yaşlanma karşıtı bir akşam ürününün cilt rutininizin bir parçası olduğundan emin olun” diyor.

Ve cildiniz uysal olsa bile, bu bazen kuru, yağlı, hassas veya karma bir büyüden geçemeyeceği anlamına gelmez. Cildimiz zamanla, mevsimlere göre ve birçok başka nedenle değişebilir.