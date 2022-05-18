Evde Cilt Bakımı İçin 10 Pratik Yöntem

Cilt bakımı, cilt sağlığı açısından başta kadınlar olmak üzere herkesin önem verdiği bir konudur. Doğru bakım yöntemleri ile desteklenmeyen ciltler; beslenme bozuklukları, uyku düzensizlikleri, sigara - alkol gibi zararlı alışkanlıklar ve çevresel faktörler sebebi ile hızlı yıpranır, ışıltısını kaybeder ve çabuk yaşlanır. Tüm bu olumsuz etkilerin önüne geçmek için doğru cilt bakımı yöntemlerini rutin hale getirmeniz gerekir. Evde pratik yöntemlerle cilt bakımını kolayca uygulayabilirsin.





1.



Cilt bakımının en önemli kuralı cildinin temizlenmesidir. Evde yüz bakımı uygularken ilk aşamada yüzünü bol bol yıkamalısın. Gün içinde yapılan makyajı, akşamları mutlaka temizlemelisiniz. Bunun için cilt tipine uygun temizleme jelleri ya da temizleme sütlerinden faydalanabilirsin.



2.



Cildini temizlemek her zaman yeterli gelmeyebilir. Temizleme işlemi sonrasında tonik kullanılması önemlidir. Böylece cilt gözenekleri, makyaj kalıntıları ve yağlardan arınır. Sivilcelenme ve



3.



Peeling, yüz güzelliğini sağlamak amacıyla cildi lekelerden ve ölü hücrelerden arındırma işlemidir. Bu cilt bakımı yöntemi, herkesin evde kolaylıkla uygulayabileceği bir yöntemdir. Hazır peeling'lerden faydalanabileceğin gibi, evde Türk kahvesi telvene birkaç damla zeytinyağı damlatarak tüm cilt tiplerine uygun faydalı bir peeling hazırlayabilirsin.



4.



Sağlıklı, nemli bir cilde sahip olmak önce bol su içmekle mümkündür. Mevsim geçişleri, ısı değişimleri, cildin kurumasına ve nem ihtiyacının artmasına sebep olur. Cilt tipine uygun nemlendirici kremler büyük kolaylık sağlasa da, yüz bakımı yaparken nem konusunda faydalanabileceğin malzemelerden bazıları; salatalık, zeytinyağı, bal, yoğurt, aloevera gibi kolay ulaşılabilir malzemelerdir. Bu malzemeleri doğru ve düzenli kullanarak cildine ihtiyacı olan nemi sağlayabilirsin.



5.



Sadece yaz mevsiminde değil, kış mevsiminde de güneşten gelen UV ışınlarından korunman gerekir. Güneş ışığının zararlı etkilerinden korunmak için, evden çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu ürünler kullanmalısın.



6.



Her cilt tipinin yağ oranı, nem ihtiyacı birbirinden farklıdır. Doğru cilt bakımı evde, pratik şekilde doğal ürünlerle yapılsa bile cilt tipini bilip ona göre ürün kullanman yararına olacaktır. Örneğin, çok kuru ciltlerde yumurta beyazı cildi daha fazla kurutur. Çok yağlı ciltlerde yumurta sarısı cildi daha fazla yağlandırır. Ya da hassas cilde sahipsen, limon, elma sirkesi gibi asitli yapıya sahip malzemeler yerine bal, Hindistan cevizi yağı gibi tüm cilt tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği ürünler tercih etmelisin.



7.



Cilt sorunlarının belirlenmesi yüz bakımı için oldukça önemlidir. İhtiyacın sivilcelerden kurtulmaksa bu sorunun çözümüne odaklanman gerekir. Öncelikle beslenme oldukça önemlidir. Örneğin, sivilce ve yağlanma şikâyetleri olan kişiler daha yağsız besinler tercih etmelidir. Kuru cilt problemleri olanlar ise bol su tüketmelidir. Probleminin ne olduğuna karar verdikten sonra, ihtiyacın olan çözüm için cilt bakımına başlayabilirsin.



8.



Cildini temizledin. Nemlendirdin ve diğer cilt bakımı rutinlerini yerine getirip cildini tüm zararlı etkilere karşı korudun. Tüm bu aşamalardan sonra, cilde vitamin, mineral ve gıda takviyesi yapmanın en güzel yolu



9. Bol Su Tüketin



Cilt bakımının en önemli konusu nemdir. Vücudumuz gibi ciltteki hücrelerin de yarısından fazlası sudan oluşur. Sağlıklı cilt hücrelerine sahip olmak güzel bir cilde sahip olmak demektir. Bunu sağlamanın tek yolu vücudunun ihtiyacı olan su miktarını karşılayabilmekten geçer.



10. Beslenmenize Dikkat Edin



"Yüz bakımı nasıl yapılır?" sorusuna verilecek ilk yanıt sağlıklı beslenmedir. Yüz güzelliği, yağ ve nem dengesinin yerinde olmasıyla mümkün olur. Sağlıksız beslenen kişilerde cilt kuruluğu, cilt rengi eşitsizliği, yağlanma, sivilcelenme gibi problemler çok sık görülür. Eğer ciddi cilt problemlerin varsa ve bütün uğraşlarına rağmen evde uyguladığın cilt bakımlarından fayda göremiyorsan, mutlaka bir uzmana görünmen gerekir.



1. Cildinizi Temizleyin Cilt bakımının en önemli kuralı cildinin temizlenmesidir. Evde yüz bakımı uygularken ilk aşamada yüzünü bol bol yıkamalısın. Gün içinde yapılan makyajı, akşamları mutlaka temizlemelisiniz. Bunun için cilt tipine uygun temizleme jelleri ya da temizleme sütlerinden faydalanabilirsin.2. Cildinizi Arındırın Cildini temizlemek her zaman yeterli gelmeyebilir. Temizleme işlemi sonrasında tonik kullanılması önemlidir. Böylece cilt gözenekleri, makyaj kalıntıları ve yağlardan arınır. Sivilcelenme ve siyah nokta oluşumunun önüne geçilir. Evde cilt bakımı yaparken tonik olarak papatya çayı, gül suyu, elma sirkesi gibi doğal temizleyiciler kullanabilirsin.3. Peeling Peeling, yüz güzelliğini sağlamak amacıyla cildi lekelerden ve ölü hücrelerden arındırma işlemidir. Bu cilt bakımı yöntemi, herkesin evde kolaylıkla uygulayabileceği bir yöntemdir. Hazır peeling'lerden faydalanabileceğin gibi, evde Türk kahvesi telvene birkaç damla zeytinyağı damlatarak tüm cilt tiplerine uygun faydalı bir peeling hazırlayabilirsin.4. Cildinizi Nemlendirin Sağlıklı, nemli bir cilde sahip olmak önce bol su içmekle mümkündür. Mevsim geçişleri, ısı değişimleri, cildin kurumasına ve nem ihtiyacının artmasına sebep olur. Cilt tipine uygun nemlendirici kremler büyük kolaylık sağlasa da, yüz bakımı yaparken nem konusunda faydalanabileceğin malzemelerden bazıları; salatalık, zeytinyağı, bal, yoğurt, aloevera gibi kolay ulaşılabilir malzemelerdir. Bu malzemeleri doğru ve düzenli kullanarak cildine ihtiyacı olan nemi sağlayabilirsin.5. Güneşin Zararlı Etkilerinden Korunun Sadece yaz mevsiminde değil, kış mevsiminde de güneşten gelen UV ışınlarından korunman gerekir. Güneş ışığının zararlı etkilerinden korunmak için, evden çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu ürünler kullanmalısın.6. Cilt Tipinize Göre Bakım Yapın Her cilt tipinin yağ oranı, nem ihtiyacı birbirinden farklıdır. Doğru cilt bakımı evde, pratik şekilde doğal ürünlerle yapılsa bile cilt tipini bilip ona göre ürün kullanman yararına olacaktır. Örneğin, çok kuru ciltlerde yumurta beyazı cildi daha fazla kurutur. Çok yağlı ciltlerde yumurta sarısı cildi daha fazla yağlandırır. Ya da hassas cilde sahipsen, limon, elma sirkesi gibi asitli yapıya sahip malzemeler yerine bal, Hindistan cevizi yağı gibi tüm cilt tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği ürünler tercih etmelisin.7. İhtiyacınıza Yönelik Bakım Yapın Cilt sorunlarının belirlenmesi yüz bakımı için oldukça önemlidir. İhtiyacın sivilcelerden kurtulmaksa bu sorunun çözümüne odaklanman gerekir. Öncelikle beslenme oldukça önemlidir. Örneğin, sivilce ve yağlanma şikâyetleri olan kişiler daha yağsız besinler tercih etmelidir. Kuru cilt problemleri olanlar ise bol su tüketmelidir. Probleminin ne olduğuna karar verdikten sonra, ihtiyacın olan çözüm için cilt bakımına başlayabilirsin.8. Maskelerle Destekleyin Cildini temizledin. Nemlendirdin ve diğer cilt bakımı rutinlerini yerine getirip cildini tüm zararlı etkilere karşı korudun. Tüm bu aşamalardan sonra, cilde vitamin, mineral ve gıda takviyesi yapmanın en güzel yolu maskelerdir . Evde çeşit çeşit faydalı ürünlerle aydınlatıcı, temizleyici, sivilce giderici, kırışıklık giderici pek çok farklı maske yapabilirsin.9. Bol Su TüketinCilt bakımının en önemli konusu nemdir. Vücudumuz gibi ciltteki hücrelerin de yarısından fazlası sudan oluşur. Sağlıklı cilt hücrelerine sahip olmak güzel bir cilde sahip olmak demektir. Bunu sağlamanın tek yolu vücudunun ihtiyacı olan su miktarını karşılayabilmekten geçer.10. Beslenmenize Dikkat Edin"Yüz bakımı nasıl yapılır?" sorusuna verilecek ilk yanıt sağlıklı beslenmedir. Yüz güzelliği, yağ ve nem dengesinin yerinde olmasıyla mümkün olur. Sağlıksız beslenen kişilerde cilt kuruluğu, cilt rengi eşitsizliği, yağlanma, sivilcelenme gibi problemler çok sık görülür. Eğer ciddi cilt problemlerin varsa ve bütün uğraşlarına rağmen evde uyguladığın cilt bakımlarından fayda göremiyorsan, mutlaka bir uzmana görünmen gerekir.