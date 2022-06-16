En Uygun Fondöten Nasıl Seçilir?

Makyajın mükemmel tamamlayıcısı olan fondöten seçimi epey önemli çünkü doğru ürünle kusursuz cilt görünümüne kavuşabilirsiniz. Peki, cildinize en uygun fondöteni nasıl seçebilirsiniz? Gelin, bu sorunun cevabını birlikte keşfedelim!





Önce cilt tipinizi öğrenin.

Kuru, karma, yağlı veya hassas... Doğru fondöteni kullanmanız için öncelikle cilt tipinizi öğrenmeniz gerekiyor. Hangi cilt tipine sahip olduğunuz, seçeceğiniz fondötenin cildinize uyum sağlaması açısından önem taşıyor. Örneğin, kuru cilde sahipseniz nemlendirici özelliği bulunan fondötenleri tercih edebilirsiniz. Yağlı cilt tipine sahip olan kişiler, fondöten seçiminde kalıcı ve mat yapıdaki ürünleri seçebilir. Hassas cilde sahip kişilerin fondöten seçimi yaparken ürünün içeriğine dikkat etmesi gerekiyor. Her cildin ihtiyacına ve problemlerine uygun özelliğe sahip fondöten tercihi yapmak son derece önemli.





Cildinize yapacağınız bakım güzelliğinize yansıyacak.





Cildinin hoş ve bakımlı görünmesi her kadının isteği. Dolayısıyla en çok kullandığınız cilt bakım kremleri ile uyumlu bir fondöten seçerek cildinizin her zaman taze ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Akne oluşumuna meyilli bir cilt tipine sahip kişiler, cildiyle dost ve komedojenik olmayan bakım ürünlerini tercih edebilir. Bu sayede gözeneklerin tıkanması önlenerek sağlıklı görünen bir cilde sahip olabilirsiniz. Cildinizde oluşan ince çizgileri kapatmak istediğiniz zaman anti aging yani yaşlanma karşıtı fondöten tercihi yapabilirsiniz. Cildinizi temizleyip nemlendirdikten sonra fondöteninizi sürerek cildinizin tahriş olmasını engelleyebilirsiniz. Makyajınızı sildikten sonra yüzünüzü temizlemeniz de cilt bakımında önemli adımlar arasında yer alıyor.





Fondöten almadan önce deneyimleyin.





ondöten seçiminizi acele ile hemen karar vererek yapmamanızı öneririz. Almayı düşündüğünüz fondöteni ilk önce incelemeli ve cildiniz ile uyumunu test etmelisiniz. Yüzünüze en uygun fondöteni seçmek için önce dekolte bölgenize ürünü sürüp deneyebilirsiniz. Alacağınız ürünün rengini gün ışığında kontrol ederek en iyi sonucu alabilirsiniz. Fondöten seçimi yapacağınız zaman beklentinize göre kapatıcı özelliği yüksek veya renk eşitsizliğini dengeleyen ürünleri tercih edebilirsiniz.





Mevsime uygun olan ürünler tercih edin.





Fondöten seçiminde mevsime uygun olan ürünleri tercih etmelisiniz. Gözeneklerinizin tıkanmasını önlemeli ve cildinizin nefes almasını sağlamalısınız. Kış aylarında kullandığınız fondöten, yaz aylarında bronzlaşan teninize uygun olmayabilir. Kış mevsiminde bronzluğunuz yavaş yavaş azalmaya başladığında kullandığınız fondötene geri dönebilirsiniz. Tabii son kullanma tarihi geçmediyse! Mevsim gereği cilt tipinize uygun nemli ya da mat yapıda fondöten seçmeniz daha uygun olur. Fondöten alacağınız zaman seçtiğiniz ürünün kullanıcı yorumlarından faydalanarak daha doğru seçim yapabilirsiniz.





Hangi formülleri seçmeniz uygun?





Pudra yapılı fondötenler, cilt parlaklığını azaltan formüle sahip oldukları için ürünün bu özelliğini bilerek kullanmanız gerekir. Yeni nesil jel formüle sahip fondötenler ise cildinize bakım yaparken aynı zamanda fondöten görevi görür. Eğer gün içinde çok sık fondöten kullanmayan biriyseniz likit jel fondötenleri kullanmanız sizin için uygun olabilir. Bunun yanında köpük ya da likit formüllü jel fondötenlerin de sizin için ideal bir seçim olacağını düşünüyoruz.



