El ve Tırnak Bakımı Önerileri

El Bakım Kremi
Tırnaklarınızı da güçlendiren bu kremi
, gün içerisinde parmaklarınızdan bileklerinize kadar masaj yaparak uygulayabilirsiniz.
Tırnak Eti Bakım Kremi
Fazla el yıkama sebebiyle ya da manikür yaptıktan sonra kuruyan tırnak etlerinizi kolaylıkla yumuşatır ve besler. Aynı zamanda saramış tırnaklarınızın rengini açarak sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Günlük olarak, tırnak diplerine ve tırnaklarınıza uygulayabilirsiniz.
Tırnakları Güçlendiren Serum
Tırnaklarınız sararıyor veya kırılıyorsa Incia Tırnak Güçlendirici Serum’un içeriğindeki tatlı badem, argan ve zeytinyağıyla tırnaklarınızı besleyebilir ve güçlendirebilirsiniz. Serumu tırnaklarınıza uyumadan önce birer damla damlatıp hafifçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz.
Tırnaklarını Yiyenler İçin
E vitamini ile zenginleştirilmiş formülüyle tırnak etlerini yiyenler için kesin ve kalıcı bir çözüm sağlıyor. Acı tadıyla, elleriniz tırnağınıza her gittiğinde uyarıyor.