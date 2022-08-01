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El ve Tırnak Bakımı Önerileri

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Bakımlı eller ve sağlıklı tırnaklar iyi bir izlenim bırakmanın kilit noktalarından. Yazın sudan kışın soğuktan yıpranan eller için bakım şart... El ve tırnak bakımı için denediğimiz ve memnun kaldığımız ürünleri değerlendirdik.

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El ve Tırnak Bakımı Önerileri

El Bakım Kremi

Tırnaklarınızı da güçlendiren bu kremi, gün içerisinde parmaklarınızdan bileklerinize kadar masaj yaparak uygulayabilirsiniz.
 

Tırnak Eti Bakım Kremi

Fazla el yıkama sebebiyle ya da manikür yaptıktan sonra kuruyan tırnak etlerinizi kolaylıkla yumuşatır ve besler. Aynı zamanda saramış tırnaklarınızın rengini açarak sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Günlük olarak, tırnak diplerine ve tırnaklarınıza uygulayabilirsiniz.

Tırnakları Güçlendiren Serum

Tırnaklarınız sararıyor veya kırılıyorsa Incia Tırnak Güçlendirici Serum’un içeriğindeki tatlı badem, argan ve zeytinyağıyla tırnaklarınızı besleyebilir ve güçlendirebilirsiniz. Serumu tırnaklarınıza uyumadan önce birer damla damlatıp hafifçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz.
 

Tırnaklarını Yiyenler İçin

 E vitamini ile zenginleştirilmiş formülüyle tırnak etlerini yiyenler için kesin ve kalıcı bir çözüm sağlıyor. Acı tadıyla, elleriniz tırnağınıza her gittiğinde uyarıyor. 

 
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