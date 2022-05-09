Harika bir cilt ve güzel saçlar her kadının hayalidir. Dünyada yapılan güzellik yarışmalarında en güzel hallerini ortaya seren dünya kadınlarının güzellik ve bakım sırlarını araştırdık.
Dünya kadınlarının güzellik sırları
Avustralya
Kepekli ve kurumuş bir saç derisinden kurtulmak için Avustralyalı kadınlar şampuanlarına birkaç damla çay ağacı yağı ekliyor.
Brezilya
Brezilyalı kadınlar selülit probleminden kurtulmak için ciltlerine ıslak kum ile masaj yapıyor.
Mısır
Kleopatra'nın süt banyolarının büyülü etkilerini keşfeden ilk kadın olduğu söyleniyor. Her zamanki banyonuza 1-2 litre sıcak bütün süt ve 100 gram bal ekleyin. 15-20 dakika sonra cildiniz daha yumuşak ve esnek hale gelecektir.
Kolombiya
Avokado, Latin Amerika ülkelerinde güzellik tariflerinde en popüler aktif bileşenlerden biridir. Yüz, saç ve vücut maskelerinde kullanılır. Saçınızı parlak ve yumuşak yapmak için, avokado ve muzu ezin, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin, saçınıza uygulayın ve 30 dakika bekleyin. Şampuanla iyice yıkayın.
Çin
Yaşlanmamanın doğal iksiri ise Çinli kadınlar tarafından keşfedilmiş. Pirinç suyu ile düzenli olarak cildinizi yıkadığınızda kırışıklıkların önüne geçebilirsiniz.
Japonya
Beyaz bir teni güzellik olarak gören Japon kadınları kendilerini sürekli olarak güneşten koruyor. Güneş kremi ve şemsiye kullanıyor.
Hindistan
Hint kültüründe yer alan meditasyon ve esneme hareketlerinden faydalanan Hintli kadınlar güzelliklerini bu yöntemlere borçlu oluyor.
Kosta Rika
Gözenekleri sıkılaştırmak ve cilt rengini yenilemek için düzenli olarak portakal suyu ile maske yapıyorlar.
Bulgaristan
Düzenli olarak gül yağı ve gül suyu kullanıyorlar. Gül cildin yaşlanmasını engelliyor ve doğal bir ışıltı kazandırıyor.
Fiji
Cilt renklerini beyazlatmak için portakal suyu ve şeker ile bir karışım hazırlayıp düzenli olarak ciltlerine peeling uyguluyorlar.
Yunanistan
Ege kültüründen yer alan zeytinyağını kullanıyorlar. Cilt ve saç bakımlarında saf zeytin yağı ile düzenli bakımlar uyguluyorlar.
İskandinav Ülkeleri
İskandinav kadınları için en önemli konu soğuk havada ciltlerinin kurumasını engellemektir. Düzenli olarak maden suyu maskesi uyguluyorlar.
Meksika
Meksikalı kadınlarda güzelliklerini koruyabilmek için doğal bakım yağlarından ve danstan yardım alıyor.