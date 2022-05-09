Dünya kadınlarının güzellik sırları

Harika bir cilt ve güzel saçlar her kadının hayalidir. Dünyada yapılan güzellik yarışmalarında en güzel hallerini ortaya seren dünya kadınlarının güzellik ve bakım sırlarını araştırdık.

Kepekli ve kurumuş bir saç derisinden kurtulmak için Avustralyalı kadınlar şampuanlarına birkaç damla çay ağacı yağı ekliyor.Brezilyalı kadınlar selülit probleminden kurtulmak için ciltlerine ıslak kum ile masaj yapıyor.Kleopatra'nın süt banyolarının büyülü etkilerini keşfeden ilk kadın olduğu söyleniyor. Her zamanki banyonuza 1-2 litre sıcak bütün süt ve 100 gram bal ekleyin. 15-20 dakika sonra cildiniz daha yumuşak ve esnek hale gelecektir.Avokado, Latin Amerika ülkelerinde güzellik tariflerinde en popüler aktif bileşenlerden biridir. Yüz, saç ve vücut maskelerinde kullanılır. Saçınızı parlak ve yumuşak yapmak için, avokado ve muzu ezin, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin, saçınıza uygulayın ve 30 dakika bekleyin. Şampuanla iyice yıkayın.Yaşlanmamanın doğal iksiri ise Çinli kadınlar tarafından keşfedilmiş. Pirinç suyu ile düzenli olarak cildinizi yıkadığınızda kırışıklıkların önüne geçebilirsiniz.Beyaz bir teni güzellik olarak gören Japon kadınları kendilerini sürekli olarak güneşten koruyor. Güneş kremi ve şemsiye kullanıyor.Hint kültüründe yer alan meditasyon ve esneme hareketlerinden faydalanan Hintli kadınlar güzelliklerini bu yöntemlere borçlu oluyor.Gözenekleri sıkılaştırmak ve cilt rengini yenilemek için düzenli olarak portakal suyu ile maske yapıyorlar.Düzenli olarak gül yağı ve gül suyu kullanıyorlar. Gül cildin yaşlanmasını engelliyor ve doğal bir ışıltı kazandırıyor.Cilt renklerini beyazlatmak için portakal suyu ve şeker ile bir karışım hazırlayıp düzenli olarak ciltlerine peeling uyguluyorlar.Ege kültüründen yer alan zeytinyağını kullanıyorlar. Cilt ve saç bakımlarında saf zeytin yağı ile düzenli bakımlar uyguluyorlar.İskandinav kadınları için en önemli konu soğuk havada ciltlerinin kurumasını engellemektir. Düzenli olarak maden suyu maskesi uyguluyorlar.Meksikalı kadınlarda güzelliklerini koruyabilmek için doğal bakım yağlarından ve danstan yardım alıyor.