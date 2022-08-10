Doğal Saç Dalgaları için 5 İpucu

Fotoğraf: @vikyandthekid 1/5 Doğru Maşa Doğal dalgalar için maşa tercihiniz oldukça önemli. Geniş çaplı maşalar, oval kesitli maşalar, fön maşaları ve wag maşaları doğal ve hareketli dalgalar için tercih edebilecekleriniz arasında. Ufak bir püf noktası: Maşa uygularken tutamların ucunu dışarda ve düz bırakarak daha sportif bir görünüm elde edebilirsiniz.

2/5 Isısız Bukleler Isı kullanmadan elde edeceğiniz bukleler de doğal görünümleriyle dikkat çekiyor. Yatmadan önce gevşek bir burgu topuz yaparak güne eforsuz ve hacimli buklelerle uyanmanızı sağlayabilirsiniz. Internet'in favorilerinden olan bukle bantları da hareketli ve retro dalgalar için biçilmiş kaftan. Bu görünümün temsilcisi Negin Mirsalehi'nin saç portreleri ilham panonuza eklemeniz gerekenler arasında.

Fotoğraf: @negin_mirsalehi

Fotoğraf: @haileybieber 3/5 Düzleştirici Yöntemi Düzleştirici dalgaları da saçlarında çabasız bir kıvrım isteyenlerin ilk tercihlerinden. Tutamı plakalara bir kez sarıp düzleştirdiğinizde ortaya çıkan yumuşak dalga, saç uçlarında hareket isteyenler için birebir. Düzleştirici ile elde edebileceğiniz doğal dalgalar için bir farklı yöntem daha var. Saçı plakalar arasına aldıktan sonra yapacağınız içe dışa hareketlerle doğal bir su dalgası elde edebilirsiniz. Bu görünüm ve teknik Hailey Bieber'ın da favorisi!

4/5 Nostaljik Bigudi Maşa dalgasına daha doğal bir hava katmak ve daha hacimli bir sonuç elde etmek için kullanabileceğiniz nostaljik bir yardımcıyı hatırlatalım: Bigudiler. Saçlarınızı maşaladıktan sonra büyük boy bigudilerle bukle yönüne doğru tutamları sarın. hafif sabitleyici sprey uygulayın, yarım saat kadar bekleyin ve bigudileri açıp saçlarınızı karıştırın. Voila!

Fotoğraf: @matildadjerf