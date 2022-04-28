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Daha İnce ve Sıkı Bacaklar İçin İpuçları

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Öncelikle spordan diyete, yaptığımız her şeyin, sadece kendimizi daha iyi hissedebilmek için olduğunu söyleyerek başlayalım konuya. Yani eğer aynadaki görüntünüz sizi mutlu ediyorsa, konu tamamen tartışmaya kapalı. Ancak yaz aylarına hızla ilerlediğimiz şu günlerde daha formda bir vücut elde etmeyi de hedefliyor olabilirsiniz.

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Daha İnce ve Sıkı Bacaklar İçin İpuçları



Bunun bir parçası olarak bacaklarınızı nasıl daha sıkı hala getirebileceğiniz söz konusu olduğunda ise hem kendi başınıza yapabileceğiniz hem de profesyonel olarak destek alabileceğiniz bazı yöntemler var.

Elbette ilk sırada beslenme geliyor.Bahar aylarında tercih edilen ve sağlığımızı bozma ihtimali çok yüksek olan şok diyetleri kesinlikle önermemekle birlikte işlenmiş gıdalar ve kızarmış yiyecekler tüm yıl uzak durulmasını önerdiğimiz şeyler.

Kuşkusuz yürüyüş, koşu ya da pilates gibi farklı egzersiz türlerinin de dahil olduğu bir rutine sahip olmak, daha sıkı ve ince bacaklara sahip olma yolunda atlanmaması gereken adımlardan. Ne kadar sürede istenen sonuçların elde edileceği de kişiden kişiye değişebiliyor. 


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