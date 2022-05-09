Eşit ve Pürüzsüz: Cilt Lekelerini Engellemenin 6 Yolu Hiperpigmentasyondan şikayetçiyseniz, belirtiler ortaya çıkmadan önce problemi tetikleyen unsurların önüne geçerek bu şikayetinizi hafifletebilirsiniz. Cilt lekelerini iyileştirici bir bakım rutini yerine, leke engelleyici bir ritüelle cildinizi daha yolun başındayken destekleyin.

Ciltte hiperpigmentasyonun ortaya çıkmasının önüne geçen 6 ipucunu bir araya getirdik.

Şikayetin nedenini bilmek, kalıcı ve başarılı sonuçlar için ilk adım. Cilt lekeleri genel probleminiz mi yoksa sürpriz anlarda ya da yaz mevsiminde mi ortaya çıkıyor? Stres, hamilelik, doku bozuklukları, hormonal dengesizlik gibi birçok faktör hiperpigmentasyona yol açabilir. Cilt doktorunuza danışarak lekelerin ortaya çıkış sebebini keşfedin ve ona göre yol alın.





Hiperpigmentasyonun en büyük tetikleyicisi direkt güneş ışığı ve zararlı UV ışınları. Lekesiz bir cilt için güneşe karşı korunmak önceliğiniz olmalı. Bu yüzden güneşli veya güneşsiz, dışarda veya evde olduğunuz günler fark etmeden güneş koruyucu kullanın ve ürünü birkaç saatte bir yenileyin.







Cilt lekelerine karşı bakım ürünlerini henüz lekeler ortaya çıkmadan bakım ritüelinize dahil ederek elinizi güçlendirin. C Vitamini, azelaik asit, niyasinamid gibi cildi aydınlatan, destekleyen ve cilt rengini eşitleyen içerikleri yazlık rutininize ekleyin.







Cilde sürekli dokunmak, cildi çekiştirmek, sivilceleri sıkmak gibi bazı hareketler cilt lekelerinin oluşmasına sebep olur, özellikle de hassas bir cildiniz varsa! Bu yüzden elinizi yüzünüzden olabildiğince uzak tutun, cildinizi kurularken mikrofiber dokular tercih edin ve yastık kılıflarınızı ipek ürünlerden seçin.







Cilde sürekli dokunmak, cildi çekiştirmek, sivilceleri sıkmak gibi bazı hareketler cilt lekelerinin oluşmasına sebep olur, özellikle de hassas bir cildiniz varsa! Bu yüzden elinizi yüzünüzden olabildiğince uzak tutun, cildinizi kurularken mikrofiber dokular tercih edin ve yastık kılıflarınızı ipek ürünlerden seçin.







Peeling ürünleri cilt lekelerine ve doku bozukluklarına karşı en güçlü müttefiklerinizden. Ciltteki ölü tabakayı arındıran ve cildin üst katmanını sıfırlayarak yeniden yapılanmasını sağlayan peeling adımını cilt bakım rutininizin demirbaşı haline getirin







Şapka, vizör gibi koruyucu parçalar, cildinizin direkt güneş ışığı almasını engelleyerek leke oluşumunun tetiklenmesini engeller. Bu yüzden güneşin parladığı sıcak günlerde aksesuar dolabınızı geniş tutun ve kombinasyonunuzu ona göre hazırlayın.



