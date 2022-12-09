Cildinizi parlatacak ev yapımı maskeler

Ev yapımı tariflerle cildi güzelleştirmek mümkün. Ev yapımı cilt toniği, maske, nemlendirici, kriz zamanlarında imdadınıza yetişecek. Cildimizde sürekli ölü hücreler bulunur. İşlevini kaybeden cilt hücreleri ölür ve yerine yeni hücreler oluşur. Yeni cilt hücrelerinin oluşması ve eski hücrelerin ölmesi doğal bir süreçtir.

Ciltteki ölü hücreler temizlenmezse, derimizde kalırlar. Bu durumda cildimiz mat ve cansız bir görünüme sahip olur. Bundan dolayı cildimiz, parlaklığını ve doğal rengini kaybeder. Bu yüzden canlı ve parlak bir cilde sahip olmak istiyorsak, ölü deriyi temizlememiz gerekir.

Cildi bir fırçayla temizlemek ölü deri hücrelerinden kurtulmanıza yardımcı olur. Bunun dışında, evinizde uygulayabileceğiniz çeşitli doğal yöntemlerle de ölü deri hücrelerinden kurtulabilir ve daha sağlıklı ve güzel bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Ölü cilt hücrelerini temizlemek için doğal ürünler ve tedaviler kullanmak daha iyidir. Çünkü doğal yöntemler, kimyasal içerikli kremler ve ürünlere göre cildiniz için her zaman daha iyidir. Bu yüzden size bazı doğal yöntemler önereceğiz. Bu yöntemlerde, tamamen doğal ve sağlıklı malzemeleri kullanacağız.

Ölü cilt hücrelerinden kurtulmak, temiz ve parlak bir cilde sahip olmak için bu yöntemlerden birini kullanın.









1. DENİZ TUZU VE MEYVE TARİFİ

Ölü deriyi temizlemek için deniz tuzu çok iyidir. Bu yöntem için, papaya ve ananas meyvelerine ihtiyacınız olacak. Her iki meyve miktarı da aynı olmalıdır.



Tarif:

Meyveleri ezin ve püre haline getirin.

Üzerine deniz tuzu ekleyin. Tuz çok ince olmamalıdır.

İyice karıştırın.

Bu karışımı yüzünüze sürün ve ovalayarak bir süre hafifçe masaj yapın.

Sonrasında yüzünüzü yıkayın.





2. DENİZ TUZU İLE BADEM YAĞI VE LİMON YAĞI KULLANIN

Bu yöntem için, bir miktar badem yağı ve çok az limon yağı kullanacağız.



Tarif:

Badem yağını ve çok az miktarda limon yağını karıştırın.

Yağ karışımını deniz tuzu ilave edin.

Cildinizi suyla ıslatın.

Karışımı bir bez kullanarak cildinize sürün ve hafifçe masaj yapın.

10-15 dakika bekledikten sonra cildinizi yıkayın.

Bu yöntem, ölü deriyi temizlemenin harika bir yoludur.





3. YULAF EZMESİ KULLANIN

Yulaf ezmesi, ölü hücreleri temizlemeye yardımcı olan, ucuz ve kolaylıkla bulunabilen bir maddedir.



Tarif:

Bir miktar bal ile yulaf ezmesini hamur kıvamında olacak şekilde karıştırın.

Buna, biraz ezilmiş badem ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Yüzünüze sürün ve hafifçe masaj yapın.

10 dakika kadar bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.









4. KAHVE VE KUŞÜZÜMÜ KULLANIN

Cildinizi ölü hücrelerden arındırmak için kahve kullanın. Bu yöntemde öğütülmüş kahve ve kuşüzümü kullanacağız.



Tarif:

Kuşüzümünü ezerek püre haline getirin ve kahve ile karıştırın.

Cilde uygulayın.

10 dakika sonra sıcak su kullanarak cildinizi yıkayın.

Bu yöntem, derideki ölü hücrelerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.



5. Kurutulmuş Portakal Kabuğu ile Ölü Deriden Kurtulun!

Portakal kabuğu, özellikle hassas ciltler için, ölü deri hücrelerinin temizlenmesinde kullanılabilir. Portakal kabuklarını kendiniz kurutabilirsiniz veya dışarıdan hazır kurutulmuş portakal kabuğu satın alabilirsiniz.



Tarif:

Bir miktar kurutulmuş portakal kabuğunu rendeleyin ve iyice öğüterek toz haline getirin.

Krem kıvamına getirmek için üzerine yeteri kadar ılık su ekleyin ve karıştırın.

Cildinize sürün ve bir süre hafifçe masaj yapın, sonrasında yüzünüzü yıkayın.

Bu, cildinizdeki ölü derileri uzaklaştırır, cildinizi temiz ve parlak gösterir.



6. DUDAKLARDAKİ ÖLÜ DERİLERİ TEMİZLEMEK İÇİN LİMON VE GLİSERİN

Tarif:

Yarım limonun suyuna birkaç damla gliserin katın ve karıştırın.

Uyumadan önce dudaklarınıza sürün.

Sabah kalktığınızda dudaklarınızdaki ölü derinin pul pul döküldüğünü göreceksiniz. Bu, dudaklarınızın doğal rengini geri getirir ve dudaklarınızı çok daha güzel gösterir.



7. LİMON VE ŞEKER KULLANIN, ÖLÜ DERİDEN KURTULUN!

Cildinizdeki ölü hücrelerden kurtulmak için limon suyu ve şekeri kullanın.



Tarif:

Yarım limon suyunu bir kaba koyun.

Üzerine eşit miktarda su ekleyin.

Yüzünüzü ıslatın, sabun sürün ve köpürtün.

Yüzünüze şeker tozu sürün ve hafifçe masaj yapın.

Daha önce hazırlanmış limon suyunu kullanarak yüzünüzü yıkayın.

Yüzünüzü normal su ile yıkayın ve temizleyin.

Yumuşak bir havlu ile yüzünüzü kurutun.

Bu yöntem ölü deriden kurtulmak için çok etkilidir.