Cildiniz sonbahara hazır mı?

Yaz bitiyor, güneş yüzünü artık biraz daha az göstermeye, yapraklar sararıp düşmeye başladı. Yani doğa kendisini yeni mevsime hazırlamak için harekete geçti. Peki yaz boyunca güneşten, denizden, klorlu havuz sularından yıpranan ve kuruyan cildiniz yeni mevsime hazır mı?

Yaz aylarında sıcak ve kuru hava, deniz ve havuz suyu gibi etkenlere maruz kalan cildimize geçiş mevsimi olan sonbaharda özen göstermek, kışa daha sağlıklı ve dayanıklı bir cilt yapısıyla girmek açısından önemli. Özetle uzun yaz aylarında güneşin kuruttuğu, deniz tuzu ve klorun nemsiz bıraktığı cildimizi tazelemenin tam zamanı.



CİLDİNİZE NEM VERİN!



Ciltteki nem oranının rolü özellikle mevsimsel geçişlerde artıyor. Çünkü yazın cildimiz UV ışınlardan etkileniyor ve sonbahar gelince kararmış, bronzlaşmış, kurumuş ve kırışmış oluyor. Hava sıcaklığındaki azalmayla birlikte cildin içerdiği su miktarı da azalıyor. Bu nedenle sonbahar aylarında onarıcı özelliği yüksek olan spreylerin kullanması daha uygun oluyor.

ÖLÜ DERİ TABAKALARINDAN KURTULUN



Yaz boyu güneşe maruz kalan cildimizin üzerindeki ölü hücre tabakası kalınlaşıyor ve cildin tazelenme ihtiyacı artıyor. Sonbahara girerken cildin üzerindeki bu ölü hücre tabakasını temizlemek, cildi yenilemek ve doğal güzelliğini ortaya çıkarmak için önerilen yöntemlerden biri de peeling. Uzmanlar, cildi ölü hücrelerden düzenli olarak arındırmanın, cilt bakımının vazgeçilmez parçalarından olduğuna vurgu yapıyor. Çünkü peeling ile cilt daha parlak, daha sağlıklı bir görünüme kavuşuyor ve ışıltısını geri kazanıyor.

GÜNEŞLENMENİN EN SEVİMSİZ SONUCU: LEKELER



En önemli D vitamini kaynağı olan güneş ışınları, başta kemik sağlığı olmak üzere, vücuttaki pek çok sistemin düzenli işlemesinde etkili. Ancak güneşle olan ilişkinin dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak ciltte erken yaşlanma ve lekelere yol açarken cilt kanserinin de en önemli nedeni olma özelliği taşıyor. Cildi sonbahara hazırlarken bilinçsizce güneşlenmenin ardından gelişen lekelerden de kurtulmakta fayda var. Bu konudaki en doğru yaklaşım ise leke tedavisinin uzman yardımı alarak yapılması.

VÜCUDUNUZU DA NEMLENDİRİN



Bu dönemde sadece yüz bölgesinin değil, tüm vücudun kuruluktan kurtulması için her gün banyo sonrasında mutlaka vücut nemlendiricileri kullanılmalı. Krem ve spreylerin deri henüz nemliyken sürülmesi durumunda daha iyi sonuç alındığı da unutulmamalı.

DAHA FAZLA TAZE MEYVE-SEBZE TÜKETİN



Sonbahara taptaze bir ciltle girmek için yapılması gerekenlerden biri de beslenme şeklini gözden geçirmek. Hem daha güçlü bir vücut direnci hem de parlak ve pürüzsüz bir cilt yapısı için vitamin ve mineral dengesi iyi ayarlanmalı. Deri altı dokusunda nemlenmeyi sağlayan A, C, E vitaminleri ile taze havuç, kayısı ve domateste bolca bulunan beta karotenin etkisi göz ardı edilmemeli. Antioksidan değerleri yüksek olan bu vitaminler, güneşin cilde verdiği zararlarla savaşıp cilt hasarlarını onarıyor. Uzmanların önerisi; daha sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için uygun nemlendirmenin ve bakımın yanı sıra mevsim geçişlerinde taze meyve ve sebzelerin her zamankinden daha fazla tüketilmesi yönünde.



