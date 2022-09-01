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Cildi nemlendiren domates maskesi tarifi

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Cildi nemlendiren domates maskesi tarifi

Mevsimi gelen domates, yemeklerin yanı sıra cildi de güzelleştiriyor. Güzellik Koçu Meltem Demir, cildi nemlendiren ve doğal bir parlaklık sağlayan domates maskesi tarifi verdi.
Domatesin maske olarak kullanmanın tam zamanı olduğunu belirten Güzellik Koçu Meltem Demir, maske için gerekli malzemeleri domates, yulaf ezmesi ve yoğurt olarak sıraladı.
 

Tarifin yapımı ve uygulanışı hakkında ise Demir, "Domatesleri ve yulaf ezmesini karıştırıp daha sonra yoğurt ekleyin ve güzelce karıştırın" diye konuştu.

Cildi nemlendiren ve doğal bir parlaklık sağlayan domates maskesi tarifi

'Yenilecek her şeyi sürebilirsiniz'

Demir, maskenin faydaları hakkında şunları söyledi:

“Yoğurt vitaminler, antioksidanlar ile doludur, cildi nemlendirir ve doğal bir parlaklık verir. Maske, gözenekleri derinlemesine temizleyerek yüzünüzü siyah lekelerden arındırır. Yenilecek her şeyi yüzünüze sürebilirsiniz.”

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