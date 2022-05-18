Cildi Koruyarak Kolay Bronzlaşma Yöntemleri

“Bronzlaşmak ne kadar vakit alır?” diye sorarsanız, bunun cevabı cildinizin güneş toleransına göre değiştiği olur. Eşit bir şekilde bronzlaşmak için kendinize 5-6 gün verin. Kendinizi yaza hazırlamak için öncesinde dikkat etmeniz gerekenleri de aşağıda sıralıyoruz. Ancak öncesinde uyaralım; cildiniz kızarır ya da tahriş olursa güneşlenmeye ara verin.







Kolay Bronzlaşmanın Yolları

Öncelikle, kolay bronzlaşmayı hızlı bronzlaşma olarak düşünmeyin. Bir günde bronzlaşmak cildinize yapabileceğiniz en kötü şey olur. Cildinizi bronzlaşmaya hazırlamak ve stratejik bir yol izlemek kolay ve sağlıklı bronzluk elde etmenize yardımcı olur.





Cildinizi ölü derilerden arındırın.



Cildinizdeki ölü deriler güneş ışınlarının cildinize işlemesinin önünde engel oluşturur. Çok sert olmayan bir yöntemle cildinizi ölü derilerden arındırın. Bunun için kese ya da vücut peeling’i kullanabilirsiniz.



Kolay bronzlaştıran yağlardan uzak durun.



Kakao, havuç gibi kolay ve hızlı bronzlaştıran doğal yağlar güneş ışınlarını kontrolsüz ve gereğinden fazla çekerek ciltte gereksiz bir travma yaratır. Dilerseniz güneşe çıkmadan önce havuç yiyebilirsiniz. İçindeki karoten sağlıklı bronzlaşmanıza yardımcı olacaktır.



Yatmanıza gerek yok!



Güneşin altında uzanıp bronzlaşmayı beklemenize gerek yok. Hareket edin! Voleybol oynayın, yürüyüş yapın, yüzün...



Bonus: Eğer güneşin altında zaman geçirmeden bronz bir ten elde etmek isterseniz bronzlaştırıcı krem kullanmayı deneyebilirsiniz.







Bronzlaşmak İçin Ne Yapılmalı

Güneş kreminizi bolca sürün.



Güneş koruyucunuz iki parmak kuralına göre uygulamanız gerekiyor. İşaret ve orta parmaklarınıza boydan boya güneş kremi sıkın. Yüzünüze, üst gövdenize, alt gövdenize, sağ üst bacağınıza, sol üst bacağınıza, sağ alt bacağınıza, sol alt bacağınıza ve bacaklarınızın arkasına, sağ kolunuza, sol kolunuza olmak üzere vücudunuzdaki 11 bölgeye güneş kremi uygulayın. Evet, zor ama mümkün olan en az hasarla bronzlaşmak istiyorsanız bu çaba önemli. Güneş kreminizi güneşe çıkmadan yarım saat önce sürün.





Güneş kreminizi her iki-üç saatte bir yenileyin.



Tabii, “İki saat boyunca güneşlenin.” demiyoruz; gölgeye geçtiğiniz zamanlarda da güneş kreminizi yenilemeniz gerekiyor.



Gözlerinizi ve başınızı güneş ışınlarından koruyun.



Gözlerinizi güneşten korumak için güneş gözlüğünüzü takmayı unutmayın. Şapkanızı da...

Doğru saatlerde güneşlenin.





11.00 ve 15.00 saatleri arasında güneşlenmeyin. Kavurucu sıcaktan kaçının. Güneş yanığına davetiye çıkarırsınız.



Güneşlenmeyi abartmayın.



Güneşlenirken her iki taraf için de 10-15 dakikalık periyotlar ayırın. 1-2 saat güneşlenmek gibi bir hataya düşmeyin. Her şeyin fazlası zarar, hele güneşin...



Bol bol su için.



Güneşin altında kaybedeceğiniz suyu geri kazanmak için mutlaka su için. Ayrıca deri vücuttaki sudan en son faydalanan organdır. Kendini tamir etmesi ve yenilenmesi için bol suya ihtiyaç duyar. Bronzlaşırken güneş hasarı gören cildin kendini tamir etmesi için su hayati öneme sahiptir.

Bronzlaştıktan sonra cildinizi nemlendirmeyi de unutmayın. Cildi yatıştıran ve nemlendiren aloe vera jeli kullanabilirsiniz. Serinlemeye de yardımcı olur.



Parfüm ya da deodorant sıkmayın!

Parfüm ya da deodorant cildinizin güneş altında lekelenmesine neden olabilir.





Güneş Kremi Bronzlaşmayı Önler Mi?

Güneş kremi bronzlaşmayı önlemez. Güneşte kalma sürenizi uzatırken güneş yanığı olmanızın önüne geçerler. Güneş kremi olmadan acısız bir bronzluk elde etmeniz ütopik bir düş.



Denizde Bronzlaşmak İçin Ne Yapılmalı

Aslında denizde bronzlaşmak güneşte bronzlaşmakla aynı. Ancak bu kez işin içine tuzlu su faktörü giriyor. Denizden çıktıktan sonra hemen güneşe çıkınca tuzlu suyun cildinizi yakma ve rahatsız etme ihtimali yüksek.

Diğer taraftan, bunun bir diğer nedeni de denizden çıktıktan sonra güneş kreminizi yenilemelisiniz. Evet, denize her girişinizde ve çıkışınızda güneş kreminizi tazelemeniz gerekiyor.

